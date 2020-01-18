Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

В конце следующей недели ожидается понижение температуры в центральных и северо-западных регионах до небольших морозов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса. Местами возможны небольшие осадки.

21 января также возможны осадки и тоже не по зимнему тепло, до плюс 4 градусов. Ночью примерно столько же. Но будет довольно ветрено. 22 января ожидается снег. В течение суток будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

А вот, начиная с четверга и до конца недели, температура уже будет отрицательной. 23 января - небольшой снег и минус 1-6 градусов в течение суток. И с 24 по 26 января местами небольшой снег: ночью минус 3-8 градусов, днем минус 1-6 градусов.

Во Владимире в четверг до минус 4-5 градусов. В Рязани - минус 3 градуса. В Твери - минус 1 градус. В Туле и Калуге -минус 2 градуса. В Санкт-Петербурге до минус 1 градуса. Хотя везде неделя также начинается с рекордов тепла. Например, в Твери в понедельник до плюс 5 градусов.

Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.