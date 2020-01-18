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18.01.2020 23:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Около 3 тысяч человек окунулись в Москве в прорубь

Текст: Анна Спицына

На праздник Крещения или Богоявления есть традиция, хотя и не обязательная, - окунуться в иордань - то есть в прорубь. В Москве окунулись уже около 3 тысяч человек.

Фото: «Крещение Господне», иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска.
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Всего же в столице на крещенские купания в проруби пришло более 5,5 тысячи человек, такое количество желающих искупаться назвали агентству ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Это были данные на 21.00. При этом больше всего людей пришло на озера Святое и Мещерское и в Строгино. Но первые крещенские купания прошли на Борисовских прудах.

Однако вряд ли это исчерпывающие цифры. После полуночи народу у крещенских купелей прибавится, считают эксперты.

"Во всех местах для купания дежурят более 200 спасателей, а также сотрудники полиции и скорой помощи, - уточнили в пресс-службе. - Спасатели рекомендуют купаться только в оборудованных местах и соблюдать правила безопасности".

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