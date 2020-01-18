Союз журналистов Москвы наградил лучших журналистов

Новости

Путин обещал решить проблему с документами на могилу Кутузова 18:46
Володин: Реализация Послания президента увеличит эффективность власти 18:38
Иран отправит на Украину "черные ящики" сбитого самолета 18:30
Косачев объяснил претензии Украины и Грузии к действиям РФ в Черном море 18:29
Путин осудил "хорьковые цели" ряда западных политиков 18:12
Биатлонисты из Франции выиграли эстафету на этапе кубка мира в Рупольдинге 18:08
Путин поддержал создание мобильного приложения для помощи ветеранам 17:49
Проект "Вагон". УАЗ рассказал об уникальном автомобиле для Минобороны 17:49
Путин назвал "моральными уродами" тех, кто против роста маткапитала 17:42
Николай Овсиенко: Имена тысяч солдат будут увековечены подо Ржевом 17:38
В Самаре загорелся известный ресторан 17:35
Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне 17:03
Володин назвал приоритет работы нового правительства 16:48
Госдума проанализирует эффективность мер по поддержке регионов за полугодие 16:36
Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда 16:21
Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником 16:06
Количество отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек 15:59
Названы причины запуска в отношении Ирана механизма разрешения споров по СВПД 15:57
Владелец Louis Vuitton признан богатейшим человеком по версии Forbes 15:55
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 15:55
Время работы крещенских купелей в Москве могут продлить на 11 часов 15:52
В Крыму создали Черноморское казачье войско 15:52
В Башкирии в аварии погибли три человека 15:47
Путин возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище 15:40
В Минске дан старт очередному отбору участников на "Евровидение-2020" 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 17:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Союз журналистов Москвы наградил лучших журналистов

Текст: Ангелина Зеленькова
В столице отметили День рождения российской печати. В бальном зале "Чайковский" отеля "Four Seasons Москва" наградили лучших журналистов ведущих федеральных и столичных СМИ. Традиционный и популярный в журналистской среде вечер организовал Союз журналистов Москвы. Это старейшая и крупнейшая - 15-ти тысячная - общественная организация города.

Поздравил журналистов с праздником заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко, зачитав приветствие от мэра города Сергея Собянина:

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин вручил премии Москвы лучшим журналистам по итогам 2019 года

- Москва по праву является медийной столицей России. Здесь сосредоточены ведущие газеты и журналы, основные телеканалы и радиостанции, крупные информационные агентства и интернет-издания. Редакции столичных СМИ задают высокий стандарт качества журналистики, стремятся в гущу событий, поднимают острые темы, помогают решать насущные проблемы, оперативно освещая жизнь мегаполиса во всем его многообразии. Благодаря этому миллионы москвичей и жители других регионов получают достоверную информацию о самом важном и интересном. В 20-м году Москва продолжает реализацию масштабных программ развития города, а больше событий, значит, больше хороших новостей, больше интересных статей, интервью и репортажей, которых ждут читатели, зрители и слушатели. Спасибо за профессионализм, творчество, активное участие в созидании и развитие Москвы. Желаю всем крепко здоровья, благополучия и новых успехов.

На торжественном приеме были журналисты и руководители московских СМИ, политические деятели, депутаты Госдумы, министры и другие почетные гости. В этот вечер было вручено много наград. Высокий профессионализм журналистов оценили не только коллеги по цеху, но и федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти. Главную награду "Золотое перо" за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность получила заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. Сразу несколько столичных департаментов - департамент здравоохранения Москвы, департамент культурного наследия и департамент соцзщиты - отметили редактора отдела "Москва" "Российской газеты" Любовь Проценко. Почетные грамоты и дипломы вручили колумнисту "РГ" Якову Миркину, обозревателю Ирине Огилько и корреспонденту Ангелине Зеленьковой.

Всего же в этот день было вручено более полусотни тематических премий и благодарностей от федеральных структур, силовых ведомств и отраслевых московских департаментов.

Обращаясь к коллегам, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил: печатные издания не теряют популярности. Они являются самым достоверным источником информации. В подтверждение тому результаты социологических исследований и опросов. Кроме этого, тот факт, что сегодня выходят в свет и пользуются читательским спросом издания, которые в прошлом году отметили круглые даты - Вечерняя Москва, Учительская газета, Красная звезда, МК, журналы "Смена", "Мурзилка" и "Огонек", - опровергает утверждение о том, что печатным СМИ приходит конец.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: Власти Москвы увеличат объем строительства медучреждений

"За последние годы в Москве практически каждая публикация, связанная с чьей-то бедой, не раз влияла на решение руководства города. Таким образом, журналисты помогают людям и столичным властям. Мы отлично знаем, что слово - это великое оружие, которым можно обидеть, можно унизить, но главное - помочь. И мы говорим жесткую правду", - заключил Павел Гусев.

В свою очередь и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу отметил роль отечественной журналистики в жизни общества как проводника передовых идей и средства формирования нравственных ценностей. От имени главы ведомства журналистов пришли поздравить первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, вице- спикер Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский и другие.

Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
Россиянам рекомендовали избегать контакта с животными в Юго-Восточной Азии
В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год
Крещенский сочельник: зачем лезть в прорубь и что делать со святой водой
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных