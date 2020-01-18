Союз журналистов Москвы наградил лучших журналистов

В столице отметили День рождения российской печати. В бальном зале "Чайковский" отеля "Four Seasons Москва" наградили лучших журналистов ведущих федеральных и столичных СМИ. Традиционный и популярный в журналистской среде вечер организовал Союз журналистов Москвы. Это старейшая и крупнейшая - 15-ти тысячная - общественная организация города.

Поздравил журналистов с праздником заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике Александр Горбенко, зачитав приветствие от мэра города Сергея Собянина:

- Москва по праву является медийной столицей России. Здесь сосредоточены ведущие газеты и журналы, основные телеканалы и радиостанции, крупные информационные агентства и интернет-издания. Редакции столичных СМИ задают высокий стандарт качества журналистики, стремятся в гущу событий, поднимают острые темы, помогают решать насущные проблемы, оперативно освещая жизнь мегаполиса во всем его многообразии. Благодаря этому миллионы москвичей и жители других регионов получают достоверную информацию о самом важном и интересном. В 20-м году Москва продолжает реализацию масштабных программ развития города, а больше событий, значит, больше хороших новостей, больше интересных статей, интервью и репортажей, которых ждут читатели, зрители и слушатели. Спасибо за профессионализм, творчество, активное участие в созидании и развитие Москвы. Желаю всем крепко здоровья, благополучия и новых успехов.

На торжественном приеме были журналисты и руководители московских СМИ, политические деятели, депутаты Госдумы, министры и другие почетные гости. В этот вечер было вручено много наград. Высокий профессионализм журналистов оценили не только коллеги по цеху, но и федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти. Главную награду "Золотое перо" за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность получила заместитель главного редактора "Российской газеты" Ядвига Юферова. Сразу несколько столичных департаментов - департамент здравоохранения Москвы, департамент культурного наследия и департамент соцзщиты - отметили редактора отдела "Москва" "Российской газеты" Любовь Проценко. Почетные грамоты и дипломы вручили колумнисту "РГ" Якову Миркину, обозревателю Ирине Огилько и корреспонденту Ангелине Зеленьковой.

Всего же в этот день было вручено более полусотни тематических премий и благодарностей от федеральных структур, силовых ведомств и отраслевых московских департаментов.

Обращаясь к коллегам, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил: печатные издания не теряют популярности. Они являются самым достоверным источником информации. В подтверждение тому результаты социологических исследований и опросов. Кроме этого, тот факт, что сегодня выходят в свет и пользуются читательским спросом издания, которые в прошлом году отметили круглые даты - Вечерняя Москва, Учительская газета, Красная звезда, МК, журналы "Смена", "Мурзилка" и "Огонек", - опровергает утверждение о том, что печатным СМИ приходит конец.

"За последние годы в Москве практически каждая публикация, связанная с чьей-то бедой, не раз влияла на решение руководства города. Таким образом, журналисты помогают людям и столичным властям. Мы отлично знаем, что слово - это великое оружие, которым можно обидеть, можно унизить, но главное - помочь. И мы говорим жесткую правду", - заключил Павел Гусев.

В свою очередь и.о. министра обороны РФ Сергей Шойгу отметил роль отечественной журналистики в жизни общества как проводника передовых идей и средства формирования нравственных ценностей. От имени главы ведомства журналистов пришли поздравить первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков, вице- спикер Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский и другие.