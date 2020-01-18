В Москве представили редкие документы и драгоценности Галины Улановой

В Театральном музее имени Бахрушина открылась выставка, посвященная Галине Улановой.

К 110-летию со дня ее рождения в музейном пространстве почитателям ее таланта можно будет воссоздать некоторые картины жизни балерины и вновь восхититься ее основными партиями. Жизель, Мария, Тао Хоа, Джульетта, Одетта, Лебедь… Впервые столь близко можно рассмотреть не только сценические костюмы и театральные аксессуары Галины Улановой, но и ее личные вещи - уникальные драгоценности, а также одежду, сумки и обувь модных мировых брендов, которые носила великая балерина.

Архивные документы, письма и стихи поклонников, каталог книг из личной библиотеки, фильмы из ее коллекции, статьи и книги о ней, редкие фотографии и киноматериалы представляют Галину Уланову в разные периоды жизни и в разных ролях, на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках, дома, в кругу семьи. Как отмечают организаторы, выставка показывает Галину Уланову не только как балерину и педагога, но и как красивую и элегантную женщину - представительницу советской элиты, которую отличал изысканный вкус.

В зрительном зале Бахрушинского музея идут спецпоказы фильмов-балетов с участием Улановой и документальных фильмов о балерине.

Экспозиция подготовлена при поддержке Фонда Галины Улановой и его президента Владимира Васильева.

Открыта выставка с 18 января до 22 марта 2020 года.