Инцидент на вышке связи заинтересовал власти Петропавловска-Камчатского

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловска-Камчатского порекомендовало собственникам потенциально опасных городских объектов усилить меры по их безопасности.

Такая рекомендация поступила после того, как 16-летний школьник забрался на вышку сотовой связи.

Как сообщается на сайте мэрии города, руководителей организаций и предприятий всех форм собственности попросили провести проверки и сделать все возможное, чтобы посторонние не могли попасть в подобные места.

Напомним, что инцидент с подростком произошел 17 января. Парень поссорился с кем-то в школе и убежал. На вышке его обнаружили полицейские. Спуститься он согласился только после разговора с матерью. Следователи проводят проверку по факту ЧП.