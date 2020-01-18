Канадская компания купила месторождение золота в Хабаровском крае

Российские представители одной из канадских золотодобывающих компаний сообщили о приобретении месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае. Общая стоимость сделки составила 283 миллиона долларов.

"Компания приступила к комплексной программе разведочного бурения на месторождении с первоочередной целью пополнения текущей минеральной ресурсной базы до конца 2020 года", - сообщается на официальном сайте фирмы.

За текущий год в Чульбаткан собираются инвестировать около 10 миллионов долларов. А через три года - перевести исчисленные минеральные ресурсы в категорию исчисленных минеральных запасов и осуществить подготовку предварительного и основного ТЭО проекта. После этого начнется строительство объекта, которое предположительно займет еще два года.

Российские антимонопольные органы одобрили совершение этой сделки еще в октябре 2019 года.

Справка "РГ"

На месторождении Чульбаткан относительно высокое содержание золота. Добывать его можно открытым способом. На сегодняшний день, по результатам комплексной экспертизы и внутреннего анализа компании-покупателя, запас золота там оценивается примерно в 3,9 миллиона унций в категории исчисленных и 80 тысяч унций в категории предполагаемых минеральных ресурсов.