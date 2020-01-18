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18.01.2020 08:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Канадская компания купила месторождение золота в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Российские представители одной из канадских золотодобывающих компаний сообщили о приобретении месторождения Чульбаткан в Хабаровском крае. Общая стоимость сделки составила 283 миллиона долларов.

Фото: Сергей Савостьянов
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"Компания приступила к комплексной программе разведочного бурения на месторождении с первоочередной целью пополнения текущей минеральной ресурсной базы до конца 2020 года", - сообщается на официальном сайте фирмы.

За текущий год в Чульбаткан собираются инвестировать около 10 миллионов долларов. А через три года - перевести исчисленные минеральные ресурсы в категорию исчисленных минеральных запасов и осуществить подготовку предварительного и основного ТЭО проекта. После этого начнется строительство объекта, которое предположительно займет еще два года.

Российские антимонопольные органы одобрили совершение этой сделки еще в октябре 2019 года.

Справка "РГ"

На месторождении Чульбаткан относительно высокое содержание золота. Добывать его можно открытым способом. На сегодняшний день, по результатам комплексной экспертизы и внутреннего анализа компании-покупателя, запас золота там оценивается примерно в 3,9 миллиона унций в категории исчисленных и 80 тысяч унций в категории предполагаемых минеральных ресурсов.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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