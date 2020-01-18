Жителя Владивостока накажут за фото с совой

Деятельностью предприимчивого жителя Владивостока, который предлагал туристам сфотографироваться с совой-сипухой, заинтересовалась полиция.

Проверку правоохранители решили провести после того, как на молодого человека пожаловалась иностранная туристка. Как выяснилось, 23-летний парень предлагал сделать фото не бесплатно, а за тысячу рублей. Причем о том, что за снимок придется платить, люди узнавали только после того, как он уже был готов.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что в отношении фотографа составили протокол об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (статья 14.1 КоАП РФ). Материалы направили в мировой суд. Нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей.