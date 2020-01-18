Новости

В Дюссельдорфе обезврежена бомба времен Второй мировой войны 04:12
СBS сообщил о намерении Трампа встретиться с Салехом 04:02
Жителя Владивостока накажут за фото с совой 03:54
Редкая монета с Эдуардом VIII продана в Лондоне за рекордную сумму 03:50
Экс-конгрессмен США обвинен в мошенничестве 03:40
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-" 02:59
Бандиты сожгли 20 домов и семь автомобилей на севере Мексики 02:58
Трамп призвал духовного лидера Ирана быть осторожнее в словах 02:27
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью 02:26
Самолет президента Мексики могут разыграть в лотерею 02:03
В Непале умер самый маленький человек на планете 01:00
Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия 00:35
Умер создатель первой советской рок-оперы 00:08
Лучший футболист Казахстана Исламхан находится на просмотре в "Зените" 17.01.2020
Владимир Кличко не исключил перехода в UFC 17.01.2020
В Москве в машине ДПС родился ребенок 17.01.2020
Владимир Путин заехал в гости к Татьяне Юмашевой в ее день рождения 17.01.2020
Российский агроэкспорт с 2000 года увеличился в 20 раз 17.01.2020
Киев обозначил желание "снизить напряженность в отношениях с РФ" 17.01.2020
В Израиле раскопали сакральный артефакт возрастом 2800 лет 17.01.2020
Сирийские военные ликвидировали 50 боевиков в Идлибе и Алеппо 17.01.2020
Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля 17.01.2020
Постпред при ООН: ЕС может развалить сделку по ядерной программе Ирана 17.01.2020
Власти предупредили организаторов шествия 19 января об ответственности 17.01.2020
Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2" 17.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 03:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Владивостока накажут за фото с совой

Текст: Дина Непомнящая

Деятельностью предприимчивого жителя Владивостока, который предлагал туристам сфотографироваться с совой-сипухой, заинтересовалась полиция.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
На Урале нашли девушек, повредивших картину Дали во время селфи

Проверку правоохранители решили провести после того, как на молодого человека пожаловалась иностранная туристка. Как выяснилось, 23-летний парень предлагал сделать фото не бесплатно, а за тысячу рублей. Причем о том, что за снимок придется платить, люди узнавали только после того, как он уже был готов.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что в отношении фотографа составили протокол об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (статья 14.1 КоАП РФ). Материалы направили в мировой суд. Нарушителю грозит штраф до двух тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Путин получил письмо от ливийского маршала Хафтара
Суд арестовал министра МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
МИД: Санкции США не остановят "Северный поток-2"
Минобороны РФ рассекретило данные о Варшавском восстании 1944 года
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов