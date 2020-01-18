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18.01.2020 15:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии в аварии погибли три человека

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли. Об этом в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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По предварительной информации, авария произошла около 13:00 по московскому времени на 59-ом километре автодороги Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево. Автомобиль Opel Astra столкнулся с грузовиком ГАЗель.

В результате аварии две женщины и мужчина - пассажиры легкового автомобиля - погибли на месте. Водитель Opel и пассажирка грузовика с различными травмами доставлены в больницу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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