В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли. Об этом в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По предварительной информации, авария произошла около 13:00 по московскому времени на 59-ом километре автодороги Киргиз-Мияки-Тятер-Арасланово-Стерлибашево. Автомобиль Opel Astra столкнулся с грузовиком ГАЗель.

В результате аварии две женщины и мужчина - пассажиры легкового автомобиля - погибли на месте. Водитель Opel и пассажирка грузовика с различными травмами доставлены в больницу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.