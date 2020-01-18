В Самаре загорелся известный ресторан

В субботу вечером загорелся ресторан на улице Георгия Димитрова в Самаре. Это крупное заведение, имеющее 12 банкетных залов.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:18 по местному времени. В тушении пожара задействованы 72 человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пострадавших нет, люди были эвакуированы до приезда пожарных. По предварительным данным, огонь охватил кровлю и распространился на площади около 800 квадратных метров.

Очевидцы в социальных сетях делятся снимками полыхающего пламени и столбов дыма, которые видны далеко от места происшествия.

Причины пожара устанавливаются.