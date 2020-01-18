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18.01.2020 17:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре загорелся известный ресторан

Текст: Наталья Саванкова (Самара)

В субботу вечером загорелся ресторан на улице Георгия Димитрова в Самаре. Это крупное заведение, имеющее 12 банкетных залов.

Пожар произошел в двигателе самолета в аэропорту Новосибирска

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:18 по местному времени. В тушении пожара задействованы 72 человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, пострадавших нет, люди были эвакуированы до приезда пожарных. По предварительным данным, огонь охватил кровлю и распространился на площади около 800 квадратных метров.

Очевидцы в социальных сетях делятся снимками полыхающего пламени и столбов дыма, которые видны далеко от места происшествия.

Причины пожара устанавливаются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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