В Уфе автомобиль сбил мужчину с ребенком на руках

Вечером 17 января в Уфе автомобиль LADA Granta сбил двух пешеходов - мужчину с ребенком на руках. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

ДТП произошло на улице Степана Кувыкина. По предварительным данным, 33-летний мужчина с четырехлетней дочерью переходили дорогу в неустановленном месте. И в этот момент на них наехал автомобиль, за рулем которого был 36-летний водитель, двигавшийся в сторону улицы Софьи Перовской.

В результате аварии пешеходы получили различные травмы: мужчина повредил ноги, после оказания медпомощи его отпустили домой. Ребенок с различными переломами сейчас находится в больнице.