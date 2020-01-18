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18.01.2020 09:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе автомобиль сбил мужчину с ребенком на руках

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Вечером 17 января в Уфе автомобиль LADA Granta сбил двух пешеходов - мужчину с ребенком на руках. Об этом сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

В Башкирии при опрокидывании автомобиля погибла девочка

ДТП произошло на улице Степана Кувыкина. По предварительным данным, 33-летний мужчина с четырехлетней дочерью переходили дорогу в неустановленном месте. И в этот момент на них наехал автомобиль, за рулем которого был 36-летний водитель, двигавшийся в сторону улицы Софьи Перовской.

В результате аварии пешеходы получили различные травмы: мужчина повредил ноги, после оказания медпомощи его отпустили домой. Ребенок с различными переломами сейчас находится в больнице.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа

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