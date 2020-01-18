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18.01.2020 06:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар произошел в двигателе самолета в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Толмачево возник пожар в двигателе самолете Airbus рейса "Новосибирск - Камрань" авиакомпании S7. Инцидент возник непосредственно перед вылетом воздушного судна.

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Экипаж использовал систему экстренного пожаротушения, передает ТАСС. Находящиеся на борту лайнера пассажиров были незамедлительно эвакуированы.

Причина возгорания топлива в двигателе пока не называется. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Перевозчик в течение суток предоставит для выполнения рейса во вьетнамский курорт Камрань резервный борт.

Происшествия ЧП Пожары Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация S7 Airlines Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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