Пожар произошел в двигателе самолета в аэропорту Новосибирска

В аэропорту Толмачево возник пожар в двигателе самолете Airbus рейса "Новосибирск - Камрань" авиакомпании S7. Инцидент возник непосредственно перед вылетом воздушного судна.

Экипаж использовал систему экстренного пожаротушения, передает ТАСС. Находящиеся на борту лайнера пассажиров были незамедлительно эвакуированы.

Причина возгорания топлива в двигателе пока не называется. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Перевозчик в течение суток предоставит для выполнения рейса во вьетнамский курорт Камрань резервный борт.