В Алтайском крае из-за метелей ограничили движение транспорта

В Алтайском крае непогода в виде сильной метели и ветра уже стала причиной ряда крупных ДТП.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, в пятницу в массовом ДТП в районе поселка Урожайный пострадали 15 автомобилей, два человека погибли. В результате еще двух ДТП на въезде в Барнаул столкнулось более 30 автомобилей, пострадали пять человек.

Два пассажирских автобуса застряли из-за закрытия трассы в Алейске. По данным "Интерфакс", в одном из них находилось 20 детей и три тренера из новосибирской команды "Сибирь", которые направлялись на соревнования в Змеиногорск. Ребят разместили в пункте временного размещения в Алейске.

Как было отмечено на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ночь с субботы на воскресенье ожидается понижение температуры, 19 января - усиление ветра. Такую же погоду синоптики обещают и на следующей недели.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, на ряде дорог закрыто или введено ограничение движения для всех видов транспорта, например, на трассе А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан - от Барнаула до Рубцовска. На автомобильной дороге федерального значения Р-256 Чуйский тракт (от Новоалтайска до Бийска) ограничено движение для грузовых автомобилей и автобусов.

В целом ограничено движение автотранспорта на 19 участках дорог, находящихся в 40 муниципальных образованиях.

Из-за неблагоприятных погодных условий введен усиленный вариант службы: работают более 500 сотрудников ГИБДД и МЧС, дорожную обстановку контролируют 130 экипажей, на службе 310 единиц техники. На дорогах установлены более 50 пунктов обогрева.

В Новосибирской области в ночь на 19 января также ожидается похолодание.

Телефон "горячей линии" ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 20-26-21.