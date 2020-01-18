Школьный микроавтобус спровоцировал ДТП с шестью авто на Ставрополье

Недалеко от Ставрополя произошло ДТП с шестью автомобилями, среди которых школьный микроавтобус, перевозивший детей. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Ставропольского края, два человека в результате аварии пострадали два человека.

- Около 7:30 утра школьный микроавтобус Toyota допустил попутное столкновение с автомобилем Lada Granta, после этого другие водители, ехавшие в том же направлении, не успели среагировать и также столкнулись друг с другом - это грузовая ГАЗель, ВАЗы моделей 2110 и 2107, а также Kia Ceed, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По данным УГИБДД, госпитализация потребовалась двум женщинам, пассажиркам ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который вез детей на занятия, не учел метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость в тумане.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, по факту инцидента проводится проверка.