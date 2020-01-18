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18.01.2020 07:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нина Усатова: Театр мечется в поисках новых форм

Текст: Светлана Мазурова
В Казахстане 23 января в прокат выходит картина режиссера Ермека Турсунова "Ширакши. Хранитель света". До этой премьеры она уже успела произвести фурор на четвертом международном кинофестивале SIFFA - 2019 в Сочи (открытый российско-британский форум), получив сразу два приза: "Лучший фильм" и "Лучшая женская роль".
Нина Усатова в спектакле Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова "Слава". Фото: Стас Левшин/БДТ имени Г.А. Товстоногова Нина Усатова в спектакле Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова "Слава". Фото: Стас Левшин/БДТ имени Г.А. Товстоногова
Нина Усатова в спектакле Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова "Слава". Фото: Стас Левшин/БДТ имени Г.А. Товстоногова

Лучшей актрисой признана Нина Усатова. Корреспондент "Российской газеты" встретилась с ней в гримерной Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Здесь актриса служит уже тридцать лет.

Нина Николаевна, после проката на родине "Ширакши. Хранитель света" могут показать и в России, по крайней мере, в интернет кинотеатрах он будет легально доступен. И нам, будущим зрителям, интересно, что вас привлекло в этой работе, когда соглашались на съемки? Сценарий, роль?

Фото: Из архива Василия Сенина
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Усатова: Я посмотрела в интернете фильмы Ермека Турсунова. И мне захотелось встретиться с ним. "Шал (Старик)", "Невестка", "Бродяга" - они пронзительные, покорили меня правдивостью. А в "Шикарши" - такая трагическая судьба героя - киномеханика Таке. И как закончилась его жизнь…

У него фильмы без компьютерной графики. После просмотра тебя не оставляет боль в сердце. Всем знакомым теперь советую посмотреть их. Прогрессивный, современный режиссер, смело высказывает свое мнение. Про Родину, про казахский народ, его устои, показывает, как люди живут по своим суровым законам, соблюдают традиции. У него снимаются и не профессиональные артисты.

Но все-таки вы представители разных народных традиций. Трудно было понять друг друга?

Усатова: Когда мы встретились, у меня было чувство, что мы рядом жили, работали. На одной волне существуем. У нас одинаковое обостренное чувство на правду. А потом Ермек подарил мне книгу своих рассказов, я прочитала и поразилась: как будто про мою жизнь написал!

У меня прекрасные впечатления от встречи. Наслаждалась красотами природы и общением с интересными людьми. Этот кусок жизни в памяти. Не всегда так бывает. Иногда снимаешься набегами, ничего не помнишь потом.

Фото: Вадим Балакин/ предоставлено Свердловским академическим театром драмы
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Ермек очень хорошо репетирует, подсказывает. Группа у него сильная - продюсер Канат Торебай, оператор Мартин, помреж Марат. Хлебосольные люди, встречали нас блюдами национальной кухни. Я вспомнила свое послевоенное детство. Мы жили на Алтае, у моего отца были друзья казахи, вместе работали, сено косили, на охоту ходили, все праздники вместе. Не чувствовали разницы между русскими и казахами, разными культурами.

На съемках рассказала одну историю из детства: друг отца подарил мне малахай. Это зимняя шапка-ушанка, из лисы. Я в ней бегала. Легонькая, теплая. Жаль, нет фото… И вдруг продюсер дарит мне малахай из чернобурки. Красота необыкновенная! Жду холодной зимы, буду кататься с горки в этой шапке.

Одна ваша история из детства была даже опубликована?

Усатова: Да, мы рассказывали с Ермеком друг другу свои истории из детства. Он спросил: "Нина, можно я твой рассказ напечатаю?" Нет, говорю, сама собираюсь написать. Но уговорил - разрешила.

А потом мы приехали в Алматы со спектаклем Большого драматического театра "Эрендира". Идет пресс-конференция, рассказываю про съемки "Шыракшы", про режиссера. А вечером Ермек пришел на спектакль. Какая радостная встреча была! Дарит мне книгу и говорит: "Нина, там твой рассказ".

Про что он?

Усатова: Про козла. Интересная интерпретация у Ермека. А у меня другой рассказ получится - с моими ощущениями.

Пишете книгу?

Усатова: Пока от руки. Несколько рассказов уже есть. Жизненные воспоминания. Зарисовки. Многое из детства.

Правда, что вы и живописью вдруг занялись - пишете картины?

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Усатова: Собираюсь учиться - записаться на курсы к художнику, профессионалу. Знаю, что Валечка Теличкина освоила это дело. Смотрите, я повесила в своей гримерке (мы делим ее со Светланой Крючковой) картины художника Любарова - очень они мне нравятся. Классный цикл к Году театра!

Тридцать лет вы в БДТ. Пришли еще при Товстоногове?

Усатова: Нет, в год его смерти поступила в труппу.

За 30 лет у вас всего восемь спектаклей. Почему так мало? Причем два из них - то, что вы играете сейчас: "Эрендира" (премьера 2014 года) и "Слава" (2018).

Усатова: Не ропщу. Сколько есть - и хватит. Здесь такая огромная труппа! Актеры ждут ролей, молодых много, им надо работать, осваивать профессию. Просить работу? Никогда в жизни не делала этого.

Говорят, Евгений Гришковец пишет пьесу специально для вас.

Усатова: Да, ждем. Это выбор Андрея Могучего.

Какой жанр будет?

Усатова: Хотелось бы мелодраму. Люди устали от грязи, лжи. В сериалах слишком много стреляют, убивают. Хочется "Кубанских казаков". Дать людям надежду.

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Может, это будет интимная женская история. Слезы и радость. Зрители разучились воспринимать что-либо сердцем. Как зомбированные мы все. Тык-тык в гаджеты: открыл, посмотрел - и тут же забыл. По Невскому пройдет кто голым - никто не заметит, все уткнулись в телефоны. Все хорошее потерялось - совесть, уважение…

К нам, артистам, свободно на сцену приходят люди, приятельски обнимают, как вещь какую-то, и говорят своим друзьям: "Быстро сфотографируй меня!!!" Зачем, скажите? Многие не знают даже, как зовут тебя… Это горькая участь современного времени. Не поколения - разные поколения вовлечены в это. Больно осознавать… Но не будем о плохом.

Константин Богомолов выпустил в БДТ спектакль "Слава". Как вы решились на работу с режиссером, известным провокационными постановками классических произведений на новый лад? Да еще и материал своеобразный - героическая комедия в стихах с советским пафосом…

Усатова: Я вообще-то динозавр - не сижу в интернете, соцсетях. Умею с этим общаться, если мне нужно что-то посмотреть, но свое жизненное время на компьютер не трачу. О Богомолове, конечно, знала, но его спектакли до этого не видела. Какие только ярлыки люди не привесят, я знаю.

Фото: ПРОвзгляд
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И когда Андрей Анатольевич (Могучий, худрук БДТ. - "РГ") на сборе труппы спросил, не хочу ли я поработать с режиссером Богомоловым, я сразу сказала, даже не задумываясь: "Да!"

Репетировали очень интересно. Костя давно вынашивал замысел постановки этой "пьесы о хороших людях". И передал все, что написал автор Виктор Гусев в 1935 году. Это кусок нашей советской жизни. Там есть и страх, и желание совершить подвиг. И про семью.

Мы каждый раз что-то меняем в спектакле. В Москве играли недавно, Костя говорит: "Нина, а сейчас так скажите про Сталина, чтобы у зрителя холодок по спине пробежал". Теперь я понимаю, как надо играть финальный монолог. С тем страхом, который в пьесе. И в зале ни смеха, ни аплодисментов. Билетов не достать на "Славу". В Таллине, Риге, Москве - везде нас замечательно принимали.

Вы в курсе театральных премьер, новинок?

Усатова: Да, смотрю спектакли в Москве и Петербурге. Естественно, все премьеры БДТ. Прежде у нас в театре был худсовет, наши великие артисты Всеволод Кузнецов, Шарко, Макарова, Басилашвили в него входили. И если Макарова говорила: "Не слышу! С третьего ряда!" - прислушивались, поправляли…

Сейчас подойдешь к актеру, скажешь об этом - кто-то прислушается к тебе, а кто-то не обратит внимания, кому-то не понравится замечание. Когда я была молодой, великая актриса Малого театра Гоголева (она преподавала речь студентам) говорила: "Артиста должно быть слышно до той точки на последнем ярусе!" Артисты старшего поколения без микрофонов, подзвучек так работали голосом, что их шепот был слышен в зале.

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Многие эксперименты, перформансы сегодня меня шокируют. Многое не близко. Не искусство это. Театр мечется, ищет новые формы, но все равно, как мне кажется, вернется на круги своя. Зритель приходит к нам не только отдохнуть, развлечься, за впечатлениями, но и вынести что-то, сравнить со своими жизненными переживаниями, ситуациями. "Что ему Гекуба, что он Гекубе, чтоб о ней рыдать?" Если все поставлено на технике, то ничего в душе зрителя не останется. А если артист прочтет монолог, то он и радостно воспримет, и слезами обольется. Это, собственно, вечные чувства.

Сейчас вот второй раз посмотрела в нашем театре "Пьяных" Могучего. Много нового увидела и получила хороший жизненный заряд. Современный взгляд на людей разных поколений. Все правдиво, все из жизни. Как выжить в нашем мире. Ложь между мужем и женой, между коллегами, себе лжем. В зале тишина, за душу берет спектакль. Актеры играют замечательно, правдиво, никто не фальшивит.

Вы сейчас снимаетесь?

Усатова: Буду сниматься в сериале, но про него пока рано говорить. Скоро на канале "Россия" выйдет сериал "Невеста комдива". Я сыграла адмиральшу, а Максим Аверин - моего сына, генерала. Время действия - 1970-е.

А полный метр что-то не предлагают. Нахожу удовольствие в театре и в работе над собой. Много интересного вокруг. Современный мир быстро набирает обороты. Что-то надо отбрасывать. Жизнь многому научила, но продолжаю учиться. Это полезно. Не стоит огорчаться, если кажется, что про тебя забыли, куда-то не пригласили. Считаю: радуйся и продолжай жить!

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