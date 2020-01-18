Петербург отметит День прорыва блокады Ленинграда

Сегодня в Санкт-Петербурге отмечают 77-летие прорыва блокады Ленинграда. В этот день в 1943 году после кровопролитных боев соединились войска Ленинградского и Волховского фронтов. Город получил сухопутную связь со страной.

- Мы вспоминаем героических бойцов, форсировавших Неву и штурмовавших вражеские укрепления, и тружеников, которые в кратчайшие сроки построили мост через Неву и железнодорожную ветку, по которой пошли поезда с продовольствием. Ленинград был спасен от голода. Прорыв блокады вселял уверенность в неминуемой победе над врагом, укреплял силы защитников и жителей блокадного города, - обратились к горожанам губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров. - Мы всегда будем свято чтить память о тех, кто проявил беспримерное мужество и героизм - ценой своей жизни спас Ленинград. Низкий поклон ветеранам!

Сегодня в Санкт-Петербурге запланирован ряд торжественных мероприятий. Петербуржцы будут возлагать цветы ко всем местам, хранящим память о блокаде Ленинграда.

В мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда выступит хор ветеранов войны и труда, а также будет показан спектакль "Блокадных дней свежи воспоминанья" театра "Родом из блокады".

В Курортном районе Петербурга на территории выставочного комплекса "Сестрорецкий рубеж" (Приморское шоссе, 309) в 14.00 начнется военно-историческая реконструкция. Здесь будут показаны события 1944 года на Карельском фронте. В рамках программы также пройдут интерактивные выставки макетов вооружения и снаряжения стран участников боев под Ленинградом.

Вечером в Ледовом дворце состоится праздничный концерт "Мы - ленинградцы" с участием звезд российской эстрады. Как отмечают в комитете по культуре, гостями мероприятия станут сотрудники предприятий и организаций, продолжавших деятельность в годы блокады.