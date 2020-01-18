Путин обещал решить проблему с документами на могилу Кутузова

Захоронение Михаила Кутузова в Санкт-Петербурге не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений, из-за чего возникли сложности с реставрацией. Об этом общественники пожаловались президенту РФ в ходе общения с ним в северной столице. Владимир Путин обещал разобраться.

Вопрос был задан в ходе встречи Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Участница встречи предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.

Президент пообещал решить проблему с правильным документальным оформлением могилы Михаила Кутузова, которая находится в Казанском соборе. "Займемся обязательно, это очень важный вопрос", - сказал он.