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18.01.2020 18:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин обещал решить проблему с документами на могилу Кутузова

Текст: Татьяна Замахина (Санкт-Петербург)

Захоронение Михаила Кутузова в Санкт-Петербурге не имеет общего паспорта и находится в ведении разных учреждений, из-за чего возникли сложности с реставрацией. Об этом общественники пожаловались президенту РФ в ходе общения с ним в северной столице. Владимир Путин обещал разобраться.

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Вопрос был задан в ходе встречи Путина с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. Участница встречи предложила поставить могилу прославленного полководца на учет в Минобороны, чтобы могли быть выделены целевые средства на реставрацию захоронения и реконструкцию его убранства.

Президент пообещал решить проблему с правильным документальным оформлением могилы Михаила Кутузова, которая находится в Казанском соборе. "Займемся обязательно, это очень важный вопрос", - сказал он.

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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