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18.01.2020 16:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин осмотрел экспозицию панорамы "Память говорит. Дорога через войну"

Президенту РФ Владимиру Путину представили масштабную трехмерную панораму "Память говорит. Дорога через войну". Глава государства находится в Петербурге, где принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда.

Проект "Память говорит. Дорога через войну" был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 млн рублей) командой художников и скульпторов во главе с Дмитрием Поштаренко. Президент поддержал идею создания в январе 2018 года во время посещения музея-панорамы "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Трехмерная панорама, состоящая из 8 залов, воссоздает путь солдата от стен родного дома в белорусской деревне в 1941 году до крыши Рейхстага в 1945 году. Посетители получают возможность оказаться непосредственно внутри нескольких исторических событий: в бою советских и немецких горных стрелков на перевалах Кавказа, в одном из моментов форсирования Днепра, а также в эпизодах освобождения Европы.

По словам автора идеи Дмитрия Поштаренко, эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных, а прообразами использованных в экспозиции фигур стали реальные люди, жившие в то время. Отличительная черта проекта - использование подлинных предметов военного времени, макетов военной техники в натуральную величину и детальная проработка фигур.

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