Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда

Экспозицию открывшегося после реконструкции Музея обороны и блокады Ленинграда осмотрел Владимир Путин. В Петербурге он принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

В обновленном зале музея представлены различные экспонаты, посвященные в том числе повседневной жизни блокадников. Это и санки со связкой дров, и металлический примус, и 125 блокадных грамм хлеба. Посетители могут ознакомиться с интерьерами ленинградской квартиры и бомбоубежища, а также блокадной булочной, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. В музее есть также образцы вооружения и техники, предметов быта, форменной одежды тех лет.

Выставка была открыта 30 апреля 1944 года, а в октябре 1945 года она была преобразована в музей. Это был единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий Второй мировой войны. В 1949 году его закрыли на реэкспозицию, а к 1953 году он полностью прекратил свое существование.

Работа была восстановлена лишь в сентябре 1989 года. За время существования музей пополнился почти 54 тысячами экспонатов, среди которых около 7 тысяч картин и скульптур, около 19 тысяч документальных материалов, более 3,7 тыс. предметов солдатского и блокадного быта, а также около 20 тыс. фотографий, около 500 единиц техники и вооружения. С июня 2018 года по сентябрь 2019 года музей находился на реконструкции.