Путин пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне

В России появится центр архивных документов о Второй мировой войне. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе встречи в Петербурге с ветеранами и представителями патриотических организаций.

По словам Путина, мы не должны забывать о жертвах других народов СССР и русского народа. Потери Советского Союза в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на РСФСР, то есть на сегодняшнюю Россию. В этой связи необходимо создание центра архивных документов, считает глава государства.

"Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы", - сказал он, добавив, что сайт и этот центр "будут открытыми и для наших граждан, и для всего мира".