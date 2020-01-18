Путин возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище

Президент России Владимир Путин в День прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге. Его сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.

Процессия прошла 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу "Мать-Родина".

У подножия памятника солдаты от имени главы государства установили венок, Путин поправил на венке ленты, затем собравшиеся прослушали гимн. После церемонии президент в течение нескольких минут общался с горожанами.

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города. В общей сложности здесь покоятся около 490 тысяч человек.