Ветеранам войны выплатят по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

В честь юбилея Победы ветераны получат в качестве единовременной помощи 75 тысяч рублей, а труженики тыла - 50 тысяч. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

"Я сегодня встал, думал об этом - у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой", - сказал глава государства.

Единовременную помощь в 75 тысяч рублей получат участники войны и приравненные к ним лица (вдовы и вдовцы участников войны и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей). При этом 50 тысяч выдадут труженикам тыла и совершеннолетним узникам концлагерей.

Таким образом, юбилейные выплаты существенно вырастут - ранее они составляли 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.

В ходе мероприятия президент также вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." четырем ветеранам войны. Юбилейная медаль была учреждена 13 июня 2019 года указом президента РФ, ей награждают как военнослужащих и тружеников тыла, так и несовершеннолетних узников концлагерей, а также иностранцев, которые воевали в антифашистских формированиях.