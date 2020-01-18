Володин: Промышленность РФ будет твердо стоять на ногах

В условиях действующих санкций со стороны США и ЕС отечественная промышленность имеет возможность укрепить свои позиции на рынке, и когда ограничения уйдут в прошлое, российские производители будут готовы к конкуренции.

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время визита в особую экономическую зону "Моглино" в Псковской области. Там он, в частности, осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.

Политик уверен, что страны Европы теряют большие деньги на санкциях против России. "Когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентноспособна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем", - отметил он.

Володин также обсудил с властями и представителями бизнеса региона развитие промышленности и импортозамещения. "Наша задача - создать вам условия, а ваша - привнести технологии и быть конкурентными на рынке", - заявил он.

Во время визита в Псковскую область председатель Госдумы затронул и вопрос развития села, отметив, что объем финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий в текущем году может быть увеличен вдвое - до 60 миллиардов рублей с текущих 37 миллиардов.