Под Краснодаром три человека погибли в лобовом ДТП

Рядом с хутором Безлесным Усть-Лабинского района Кубани в ДТП с двумя отечественными легковушками погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, столкновение произошло сегодня утром, а причиной мог стать гололед.

- Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-2107 лоб в лоб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения на большой скорости, три человека погибли на месте - это водитель и пассажир "семерки", а также водитель "шестерки". Еще четверо госпитализированы с различными травмами.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.