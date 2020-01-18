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18.01.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Краснодаром три человека погибли в лобовом ДТП

Текст: Михаил Сухарев

Рядом с хутором Безлесным Усть-Лабинского района Кубани в ДТП с двумя отечественными легковушками погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, столкновение произошло сегодня утром, а причиной мог стать гололед.

Фото: пресс-служаб ГУ МВД по Республике Адыгея
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- Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным автомобилем ВАЗ-2107 лоб в лоб. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, - отметили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения на большой скорости, три человека погибли на месте - это водитель и пассажир "семерки", а также водитель "шестерки". Еще четверо госпитализированы с различными травмами.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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