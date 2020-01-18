В Госдуме объяснили поворот Киева на разрядку в отношениях с Москвой

События последних пяти лет принудили Киев нацелиться на снижение напряженности в отношениях с Россией. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что ситуация, сложившаяся на Украине за последнюю пятилетку, подвигла Киев к "мирной дорожной карте".

- Украинцы уже не верят в скорый развал РФ и помощь НАТО в случае пограничного конфликта, - отметил парламентарий. - Граждане хотят мира, новая власть, возможно, и стиснув зубы, обещает начать политику "гашения" конфликта.

По мнению депутата, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский учел провал своего предшественника в отношении Москвы, и потому не использует агрессивных выпадов против РФ и не хвастает будущими победами над российской армией.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел проект стратегии национальной безопасности, который, в частности, предусматривает меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Россией. Также среди приоритетных направлений проекта - обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны.