В Крыму создали Черноморское казачье войско

Казаки Крыма и Севастополя объединились в единое Черноморское казачье войско. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым.

- Казаки были первыми, кто пришел нам на помощь в 2014 году, именно для них первоочередными задачами всегда были охрана государственных границ, правопорядка и сохранение православной культуры, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Эти люди решили связать себя с воинской службой и отдать долг чести своему государству и всему народу России.

Аксенов отметил, что Черноморское казачье общество удалось создать благодаря решению президента России Владимира Путина, поддержке органов власти и атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Долуде. Аксенов принял решение оказать финансовую поддержку казачеству, а также сформировать Крымский казачий кадетский корпус. Кроме того, глава РК договорился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым о создании совместной рабочей группы для организации взаимодействия с казачеством.

- Наконец-то мы получим единое Черноморское казачье войско, в составе которого будут и севастопольские, и крымские казаки, - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Казачество - это большой гражданско-патриотический сектор, который даст новый импульс развития многим регионам, а югу России традиционно без казаков никуда. Будем стараться, чтобы Черноморское казачье войско было лучшим в стране.

В свою очередь, избранный атаманом войскового казачьего общества Черноморского казачьего войска Антон Сироткин уточнил, что численность объединенного войска составляет 5 тысяч человек, однако в перспективе ее предполагается увеличить до 10 тысяч. Казаки будут активно помогать органам внутренних дел в патрулировании и обеспечении безопасности на общественных мероприятиях.