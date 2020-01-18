Новости

Лукашенко поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником 16:06
Количество отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек 15:59
Названы причины запуска в отношении Ирана механизма разрешения споров по СВПД 15:57
Владелец Louis Vuitton признан богатейшим человеком по версии Forbes 15:55
BBC показала первые кадры сериала по "Страже" Терри Пратчетта 15:55
Время работы крещенских купелей в Москве могут продлить на 11 часов 15:52
В Крыму создали Черноморское казачье войско 15:52
В Башкирии в аварии погибли три человека 15:47
Путин возложил венок на Пискаревском мемориальном кладбище 15:40
В Минске дан старт очередному отбору участников на "Евровидение-2020" 15:29
Уволился директор московской школы, где ученик ударил учителя 15:07
АвтоВАЗ переименовал Chevrolet Niva 14:49
На вокзале в Перми пассажиров эвакуировали из-за угрозы о взрыве поезда 14:36
В Госдуме объяснили поворот Киева на разрядку в отношениях с Москвой 14:22
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии 14:19
Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови 13:59
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 13:39
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника 13:25
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР 13:23
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант 13:09
Василевский стал четвертым в истории по количеству побед подряд 13:00
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье 12:39
Суд арестовал жителя Новокузнецка, устроившего стрельбу в суде 12:24
Названы продукты, снижающие давление 12:21
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 15:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму создали Черноморское казачье войско

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Казаки Крыма и Севастополя объединились в единое Черноморское казачье войско. Об этом сообщила пресс-служба главы Республики Крым.

- Казаки были первыми, кто пришел нам на помощь в 2014 году, именно для них первоочередными задачами всегда были охрана государственных границ, правопорядка и сохранение православной культуры, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Эти люди решили связать себя с воинской службой и отдать долг чести своему государству и всему народу России.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Кубанский казачий хор начал череду рождественских концертов

Аксенов отметил, что Черноморское казачье общество удалось создать благодаря решению президента России Владимира Путина, поддержке органов власти и атаману Всероссийского казачьего общества Николаю Долуде. Аксенов принял решение оказать финансовую поддержку казачеству, а также сформировать Крымский казачий кадетский корпус. Кроме того, глава РК договорился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым о создании совместной рабочей группы для организации взаимодействия с казачеством.

- Наконец-то мы получим единое Черноморское казачье войско, в составе которого будут и севастопольские, и крымские казаки, - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Казачество - это большой гражданско-патриотический сектор, который даст новый импульс развития многим регионам, а югу России традиционно без казаков никуда. Будем стараться, чтобы Черноморское казачье войско было лучшим в стране.

В свою очередь, избранный атаманом войскового казачьего общества Черноморского казачьего войска Антон Сироткин уточнил, что численность объединенного войска составляет 5 тысяч человек, однако в перспективе ее предполагается увеличить до 10 тысяч. Казаки будут активно помогать органам внутренних дел в патрулировании и обеспечении безопасности на общественных мероприятиях.

Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Казачество в России

Главное сегодня

Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
Россиянам рекомендовали избегать контакта с животными в Юго-Восточной Азии
Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Крещенский сочельник: зачем лезть в прорубь и что делать со святой водой
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы будет готов в марте