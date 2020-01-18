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18.01.2020 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант

Текст: Светлана Добрынина

Двое полицейских и мигрант погибли сегодня утром в результате ДТП на трассе Сургут - Салехард в районе поселка Старый Надым. Жителя ближнего зарубежья сотрудники правоохранительных органов доставляли в Надым, чтобы провести процедуру выдворения из страны.

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- Около 5 часов утра на 985 км автодороги Сургут - Салехард произошло лобовое столкновение с автомашиной Mazda, в которой находились двое мужчин и женщина. В результате аварии погибли двое сотрудников правоохранительных органов и конвоируемый гражданин, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ЯНАО.

Двое пассажиров Mazda были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

На место происшествия выехали следователи, руководитель следственного отдела по городу Надыму, начальник местного ОМВД России и надымский городской прокурор. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

По предварительной версии, на встречную полосу выехал автомобиль Mazda, что и привело к столкновению.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих и более лиц.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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