Несколько лет фермеры из Мишкинского района Курганской области обивают пороги кабинетов чиновников, шлют письма в различные инстанции с просьбой дать им возможность нормально заниматься сельхозпроизводством. Для этого всего-навсего требуется отремонтировать дорогу, без которой вести в этих краях хозяйство и участвовать в программах господдержки не имеет смысла. Отчаявшись быть услышанными чиновниками, крестьяне обратились в "Российскую газету".

Без самоуправства

В деревне Корчажке официально никто не живет - последние обитатели уехали в 2004 году. Как рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Александр Сажин, населенного пункта давно нет, а грунтовая дорога длиной 5,5 километра до села Первомайского продолжает служить людям. У многих бывших жителей в Корчажке остались земельные наделы. Вот и ездят они в родные места заготавливать корм для скота. Да и не только они: косят сено владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) из Первомайского, Кировского, Купайского сельсоветов и даже рабочего поселка Мишкино, благо луга здесь отменные. В сезон они заготавливают свыше 5000 центнеров - можно прокормить целое стадо.

Кроме того, в Корчажке находятся сельхозпредприятие, охотничье и несколько крестьянско-фермерских хозяйств. В распоряжении фермеров почти две тысячи гектаров пашни. Каждый год в оборот вводится дополнительно 250-300 гектаров, словом, бизнесу есть где развернуться. Только вот беда: дорога, по которой нужно доставить семена, удобрения, ГСМ, вывезти осенью урожай, в плачевном состоянии - ее, по словам фермеров, с тех пор как деревня опустела, перестали обслуживать. За 15 лет грунтовка превратилась в опасный аттракцион - яма на яме, особенно в распутицу. Когда крестьяне стали обращаться в разные инстанции с просьбой капитально отремонтировать необходимый им объект, один из чиновников попытался их же и урезонить: мол, какие хитрые, за государственный счет хотят подвести дорогу к личным полям! Чем жаловаться, взяли бы да отремонтировали сами.

- Не имеем права, - качают головой фермеры. - У грунтовки есть законные владельцы.

Действительно, осторожность в этом деле не помешает. Все еще помнят нашумевший случай с челябинским егерем, который в складчину с охотниками проложил через болото дорогу к охотхозяйству. А Россельхознадзор взял и оштрафовал его на 2,5 миллиона рублей за порчу земель сельхозназначения, хотя в том месте отродясь никто не пахал и не сеял. Бедный егерь через суд едва отбился от сурового наказания. В Корчажке тоже, похоже, потихоньку ямы щебнем засыпают, поскольку ездить невозможно. Но никто в этом самоуправстве не признается: если дело раскрутить, можно тоже под статью угодить.

Заниматься своим делом

Собственно, на наш взгляд, вопрос даже не в страхе наказания, а в принципе: КФХ, в конце концов, работают легально, налоги платят. В том числе и в дорожный фонд крестьянские деньги идут. А вот куда тратятся? Еще в 2017 году тогдашний замгубернатора, директор департамента строительства Роман Ванюков (сейчас его судят за получение откатов по госконтрактам) заявил, что средства дорожного фонда позволяют ремонтировать в год не более 105 километров трасс регионального значения при потребности свыше 800 километров. Наполняемость бюджета с тех пор не особо изменилась, а "магистраль" в Корчажку - явно не приоритетный объект. Так что шансы получить финансирование из областного фонда у нее минимальные.

Официально дорога называется "подъезд к д. Корчажка". На запрос "РГ" в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области ответили, что из-за отсутствия жителей, административных и социальных объектов по постановлению правительства в марте 2018 года участок был исключен из перечня автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, но с баланса не снят. Оснований для закрытия дороги нет. По мнению областных чиновников, проблему можно решить, если передать дорогу в собственность Мишкинского района. Тогда в соответствии с госпрограммой ее будут обслуживать за счет субсидий, выделенных муниципалитету из регионального дорожного фонда.

- Департамент неоднократно инициировал передачу дороги в муниципальную собственность, - сообщил начальник управления автодорог Евгений Меньщиков, - но из-за пассивности администрации района она по-прежнему находится в собственности Курганской области.

Последние 15 лет дорогу вообще не ремонтировали, лишь прошли два раза грейдером. А средства на ее содержание наверняка были предусмотрены, полагают фермеры

Фермерам на самом деле все равно, на чьем балансе будет подъезд к Корчажке, лишь бы он находился в рабочем состоянии. Но они прекрасно знают скромные возможности районного бюджета.

- Пусть нынешний собственник восстановит дорожное полотно, а потом передает, - предлагает глава КФХ Андрей Миняйло. - Последние 15 лет дорогу вообще не ремонтировали, лишь прошли два раза грейдером. А средства на ее содержание наверняка были предусмотрены.

По словам фермеров, в своем кругу они обсуждали, не взять ли и вправду грунтовку на свой баланс или содержать на условиях государственно-частного партнерства? Но поняли: ни власти, ни общество к этому еще не готовы. Во-первых, надо договориться между собой, кто и сколько вложит в ремонт, содержание и обслуживание участка. Во-вторых, привлечь к этому делу сельхозпредприятия, владельцев ЛПХ - всех, кто пользуется дорогой. В-третьих, если она станет частной, логично ввести плату за проезд - и тут же полетят жалобы в прокуратуру: "Как так - поехали за груздями, а с нас деньги требуют!" Все это бизнес уже проходил с платной рыбалкой и пляжами.

- Вообще-то, каждый должен делать свое дело, - считает Александр Сажин. - Фермеры - производить зерно, молоко, мясо, власти - создавать им условия для работы.

Формально никто не против

На днях администрация Мишкинского района сообщила "РГ", что районная Дума вынесла решение принять дорогу в муниципальную собственность. Документы оформят в 2020 году. Интересно, что, по мнению главы района Сергея Кудрявцева, подписавшего официальный ответ, дорога до Корчажки находится в удовлетворительном состоянии. Нужно только подсыпать грунт и выровнять. Хотя, констатирует глава, особого внимания требует переезд через овраг и ручей.

Фермерам, правда, от решения районных властей легче не стало: планы пока лишь на бумаге, а посевная не за горами.

А что же департамент АПК, который кровно заинтересован в развитии сельхозпроизводства и должен, по идее, поддержать крестьян? Он, как сообщили в аграрном ведомстве, работает в рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" (с 2020 года - "Комплексное развитие сельских территорий"), которая предполагает перспективу развития населенного пункта. В данном же случае речь идет о деревне, где нет ни жителей, ни работающих соцобъектов.

Как отметил замгубернатора - глава департамента АПК Владимир Архипов, госпрограмма предусматривает строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, но не их ремонт. Поэтому восстанавливать дорогу до Корчажки в нынешних условиях целесообразно за счет средств дорожного фонда.

- Вместе с тем необходимо детально проанализировать экономику работающих на данной территории сельхозорганизаций: перспективу их развития, объем налоговых отчислений, кадровую политику, создание рабочих мест. Мы готовы помогать эффективно развивающимся предприятиям, осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством РФ, - заявил "РГ" Владимир Архипов.

В департаменте обращают внимание, что в наступившем году в Зауралье планируется ввести в оборот 31 тысячу гектаров неиспользуемых сельхозземель, в том числе тысячу в Мишкинском районе. Кроме того, область продолжит участие в госпрограмме по возмещению фактически понесенных сельхозпроизводителями затрат на мероприятия по улучшению кормовых угодий и новых пахотных земель в размере до 70 процентов. То есть стимул для освоения целины в Корчажке есть. Вот только дороги нет.

Между тем

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Курганской области 25 деревень не имели постоянных жителей, в 64 населенных пунктах проживало не более десяти человек. Скорее всего, и эти селения сегодня уже обезлюдели. А вот поля, пастбища и покосы, возможно, сохранились. К сожалению, узнать, сколько хозяйств закрылось из-за отсутствия инфраструктуры, нам не удалось: такой мониторинг никто не ведет.