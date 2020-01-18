РКН: Число Wi-Fi-точек, работающих с нарушениями, сократилось в 2 раза

Роскомнадзор вместе с радиочастотной службой по итогам проведенных контрольно-надзорных мероприятий зафиксировал двукратное сокращение количества общественных точек доступа к интернету по технологии Wi-Fi, работавших с нарушениями.

В результате проверки 54,7 тыс. точек в 2019 году выявлено 707 случаев нарушения порядка идентификации пользователей (1,3% от общего количества). Для сравнения в 2018 году при проверке меньшего количества точек - 52,5 тыс. - обнаружилось более чем в два раза больше нарушений - 1,6 тыс. (3,1%).

Почти в два раза сократилось и число нарушений, связанных с нарушением точками доступа Wi-Fi в общественных местах порядка ограничения доступа к запрещенной информации. В 2019 году было 223 таких нарушения (0,4% от общего объема проверенных точек), тогда как в 2018 году - 405 (0,8%).

По результатам проведенных мероприятий по всем случаям нарушений были приняты меры в соответствии с законодательством.

Одной из ключевых причин повышения дисциплины организаторов точек публичного доступа к интернету по технологии Wi-Fi в Роскомнадзоре называют системную профилактическую работу.​