Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений

В канун крещенских морозов Роспотребнадзор предупреждает, кто больше всего подвержен риску получить обморожение и дает советы, как избежать этой травмы.

Самая незащищенная группа - это дети, поскольку у них еще несовершенна система терморегуляции; а также легко могут получить обморожения пожилые люди и те, кто имеет проблемы со здоровьем, а именно заболевания сосудов нижних конечностей. Спровоцировать обморожение могут такие факторы как курение и употребление спиртных напитков. В сводках скорой помощи нередко встречаются случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения попадают в больницу с обморожениями.

Самые уязвимые места - нос, уши, щеки, подбородок, а также пальцы конечностей. Из-за холодовой травмы нарушается кровообращение, потеря чувствительности, а в тяжёлых случаях - гангрена.

Следует знать первые признаки обморожения. Это онемение, чувство покалывания и покраснение. Нужно срочно согреть пораженный участок с помощью теплой, ни в коем случае не горячей воды. Нельзя также использовать для этих целей грелки, отопительные приборы и тем более открытый огонь. Потерявшая чувствительность кожа может получить ожог. Можно согреть этот участок и теплом собственного тела. Ко второй стадии обморожения относятся такие признаки как побледнение кожи - она становится белой и твердой, покрывается волдырями. Такое состояние требует немедленного медицинского вмешательства. Санврачи советуют не растирать обмороженные участки снегом и не массировать их. Это может привести к микротравмам, нарушить целостность кожи и привнесению инфекции, что лишь усугубит процесс.

При одновременном получении обморожения и переохлаждения наблюдается понижение температуры тела, непрекращающаяся дрожь, сонливость, спутанность сознания, нарушение координации движений.

"Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду, согреть при помощи сухого тепла. Поможет повысить температуру тела сладкое тёплое, но не горячее, питьё", рекомендуют специалисты. А вот алкоголь давать потерпевшему не нужно.

Как спастись от обморожения

Надевайте одежду, сохраняющую тепло, свободную, не стесняющую движений и не сдавливающей тело. Лучше всего одеваться по принципу капусты - в несколько слоев. Нижний слой должен хорошо отводить влагу, для этого подойдет одежда из полиэстера, полипропилена, но не из хлопка. Средний слой должен хорошо сохранять тепло, для этого подойдет одежда из шерсти или флиса. Наконец, внешний слой должен защищать от ветра и осадков. Не пренебрегайте головным убором, шарфом и рукавицами.