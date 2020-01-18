Россия не будет возвращать Польше шедевры искусства

Вопрос о возвращении Польше культурных ценностей, которые в свое время перешли Советскому Союзу, не стоит. Об этом заявил и.о. министра культуры РФ Владимир Мединский. Он назвал польские шедевры достоянием мировой культуры и собственностью России.

"Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только Российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться", - приводит РИА Новости заявление Мединского.

Исполняющий обязанности министра отметил, что это несуществующий для России вопрос, и не может быть каких-либо "благоприятных условий" для соответствующих переговоров Варшавы и Москвы.

Ранее министерство иностранных дел Польши заявило о правах на произведения искусства, которые были "реквизированы НКВД". Среди них такие картины, как "Мадонна Глоговская", "Девочка с голубем", "Птичий двор" и "Лесной пейзаж". Польский МИД заявил о том, что культура страны пострадала от деятельности СССР.