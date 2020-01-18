Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ

Россиянка Наталья Непряева показала второй результат в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.

В субботу лыжницам предстояло определить сильнейшую в забеге на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. В числе претенденток на победу была и россиянка Наталья Непряева, которая совсем недавно стала второй по итогам многодневной гонки "Тур де Ски". Лидер российской команды после этого немного отдохнула от гонок.

Увы, но победить Непряевой в Чехии было не суждено. Виной этому стала представительница Норвегии, лидер общего зачета Кубка мира Тереза Йохауг. Норвежка пронеслась по дистанции за 23 минуты 51,6 секунды.

Наша соотечественница показала второй результат, при этом отстав от победительницы на 32,7 секунды. Почти 8 секунд Непряевой проиграла еще одна лыжница из Норвегии Хейди Венг.

Остальные представительницы России не попали в топ-20. Христина Мацокина заняла 25-е место, Екатерина Смирнова - 29-е, Нина Дуботолкина - 38-е, Анна Жеребятьева - 45-е, Лидия Дуркина - 50-е.