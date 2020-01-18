Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ

Новости

В Госдуме объяснили поворот Киева на разрядку в отношениях с Москвой 14:22
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии 14:19
Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови 13:59
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 13:39
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника 13:25
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР 13:23
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант 13:09
Василевский стал четвертым в истории по количеству побед подряд 13:00
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье 12:39
Суд арестовал жителя Новокузнецка, устроившего стрельбу в суде 12:24
Названы продукты, снижающие давление 12:21
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 12:20
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений 12:15
Жительницу Нижнего Тагила задержали за торговлю наградами 12:12
В Алтайском крае из-за метелей ограничили движение транспорта 12:01
Шесть человек пропали без вести в результате схода лавины в горах Непала 11:54
Увлажнители воздуха для дома могут навредить здоровью 11:52
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне 11:50
Школьный микроавтобус спровоцировал ДТП с шестью авто на Ставрополье 11:40
Путин поздравил команду "КАМАЗ-Мастер" с победой в "Дакар-2020" 11:38
СК назвал причину возгорания двигателя самолета в аэропорту Новосибирска 11:38
Прокуратура проверит возгорание двигателя самолета в новосибирском аэропорту 11:26
Петербург отметит День прорыва блокады Ленинграда 11:20
Под Краснодаром три человека погибли в лобовом ДТП 11:17
Российские историки посетили Сараево с выставкой "По дорогам Победы" 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 14:07
Рубрика: Спорт

Российская лыжница Непряева стала второй в гонке на 10 км на этапе КМ

Текст: Максим Домчев
Россиянка Наталья Непряева показала второй результат в гонке на 10 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира, который проходит в Чехии.
Наталья Непряева. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Наталья Непряева. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Наталья Непряева. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В субботу лыжницам предстояло определить сильнейшую в забеге на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. В числе претенденток на победу была и россиянка Наталья Непряева, которая совсем недавно стала второй по итогам многодневной гонки "Тур де Ски". Лидер российской команды после этого немного отдохнула от гонок.

Фото: kamazmaster.ru
Гонщик "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов выиграл "Дакар" среди грузовиков

Увы, но победить Непряевой в Чехии было не суждено. Виной этому стала представительница Норвегии, лидер общего зачета Кубка мира Тереза Йохауг. Норвежка пронеслась по дистанции за 23 минуты 51,6 секунды.

Наша соотечественница показала второй результат, при этом отстав от победительницы на 32,7 секунды. Почти 8 секунд Непряевой проиграла еще одна лыжница из Норвегии Хейди Венг.

Остальные представительницы России не попали в топ-20. Христина Мацокина заняла 25-е место, Екатерина Смирнова - 29-е, Нина Дуботолкина - 38-е, Анна Жеребятьева - 45-е, Лидия Дуркина - 50-е.

Спорт Виды спорта Зимний спорт

Главное сегодня

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-"
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР
"Дакар"
"Дакар"
Каргинов: На "Дакаре" было важно показать преимущество российской техники
Футбол
Футбол
Владелец "Спартака" негативно оценил расширение Российской премьер-лиги