Российские ученые рассказали, какой должна быть идеальная школа

Маленькая, с шестилетней началкой, дружными учителями, без буллинга и повального списывания. Именно такой должна быть идеальная школа в России, считают ученые Московской высшей школы социальных и экономических наук.

По словам декана факультета менеджмента в сфере образования Елены Ленской, идеальная школа - это, прежде всего, небольшая школа на 500-800 учеников. Все гигантские комплексы в итоге теряют управляемость, а ученики в них обезличиваются. На уроках в хорошей школе говорит не учитель, а ученики. Модель "рассказал - спросил" отменяется, а начальная школа должна быть, как во всех развитых странах, шесть лет.

1. В школах будет демократичная и уважительная обстановка, исчезнет буллинг. В рамках исследования PISA детям уже после того, как они выполнили основное задание, давали анкету и спрашивали, что происходит в школе. Так вот, Россия вошла в топ-десятку… по буллингу! 37 процентов опрошенных учеников признались, что их травили, обзывали и унижали в школе. Самое печальное, среди тех, кто травит - большое количество учителей.

2. Домашние задания не будут занимать больше 45 минут в день. В Финляндии и в других странах давно пришли к этому. Все домашние задания будут проверяться. Ученик должен получать отклик на каждую выполненную работу. И не обязательно это будет оценка в баллах. Это может быть похвала: "молодец", "ты хорошо поработал, а теперь обрати внимание не предлоги". Важно, чтобы повышалась самооценка ребенка и чтобы он знал, как ему исправить ошибки.

3. Началка станет гораздо длиннее - не 4 года, как сейчас, и уж никак не 3, как это предлагают некоторые школы. Год за два - зачем? В России сегодня и так самая короткая начальная школа. Во всех успешных странах, включая Финляндию, шестилетняя начальная школа. В Англии детей начинают учить в школе с 5 лет, в Финляндии, как у нас - с семи. Чем опасна короткая началка? В начальной школе закладываются основы для дальнейшего предметного обучения. Ребенку, который не умеет читать на хорошей скорости, извлекая необходимую информацию, потом будет очень сложно. То же - со счетом. Знания не успевают закрепиться. Некоторые исследователи утверждают, что скорость чтения практически не увеличивается после 12 лет. С какими результатами пришел к этому возрасту, так и будешь с этим учиться дальше".

4. Школа станет работать как единая команда. У нас сегодня учителя почти не общаются друг с другом на профессиональные темы. Они могут поздравлять друг друга с днем рождения, отмечать праздники, говорить о чем угодно - мужьях, своих детях, дачных увлечениях, путешествиях, но только не о школе. Сейчас в этом назревает необходимость. Елена Ленская уточняет: "Мне хотелось бы, чтобы в школах появилась своя система профессионального развития педагогов, которая строилась бы вокруг учеников. Это система, когда учителя собираются и обсуждают, например, какая нагрузка будет у детей на следующую неделю. Известно, что у нас каждый учитель считает, что его предмет самый главный и дает задание километровой длины. При этом проверить задание времени у учителя нет". Педагог в лучшем случае объясняет у доски - ну вот такие у нас типичные ошибки. А ученика не интересуют типичные, его интересуют свои и что ему с ними делать? Внутришкольная система профессионального развития также позволяет обсуждать не типичные, а вполне конкретные проблемы, возникнувшие в данной школе.

5. Ученики перестанут списывать. Международное исследование TALIS показало: почти все директора признались, что у них в школах списывают. "Списывают, конечно, во всех странах, но в России - особенно много. У нас иногда учитель сам призывает детей к этому - школе нужны хорошие результаты, так что все способы хороши. Система такова, что сама провоцирует списывание. В России, к сожалению, исторически сложилось так, что жаловаться на списывающих в школе не принято", - подчеркивает Елена Ленская.

6. На уроках будет говорить не учитель, а ученик. Недавно в одном из российских регионов была большая делегация педагогов из Сингапура. Они ходили по коридорам школ во время урока, слушали, что происходит в классах, и удивлялись, как много вещают у нас учителя. Это отживший способ преподавания. А у нас до сих пор процветает прямая фронтальная работа.

7. Профильное обучение не будет таким массовым. Как правило, выбор профессии и дальнейшего обучения ребенок делает к концу школы. Многие успешные люди меняли свои замыслы непосредственно перед поступлением. "Мы хотим загнать детей в какие-то рамки и разными способами - льготами при поступлении в вузы, дополнительными баллами после профильных классов закрепляем у ребенка неправильный выбор. И он остается с эти выбором. Вы знаете о том, что у нас уже появились инженерные детские сады? И при этом никто не думает о том, где эти инженеры потом будут работать. В экономике завтрашнего дня нужны будут универсальные навыки", - уверена Елена Ленская.

8. Школы снова станут небольшими. 500-800 учеников - это максимум. И поддерживать нужно не сильные школы, а слабые, как в Эстонии, которая уже второй раз занимает в исследовании PISA первое место среди европейских стран. Там вкладывают деньги не в элитные школы крупных городов, которые показывают хорошие результаты, а в маленькие сельские или островные школы, которые имеют меньше возможностей.

"Все учителя там прошли тренинги и научились разным методам работы с учениками. Например, групповой работе, когда школьники учатся взаимодействовать, решать вместе проблемы. Или технике перевернутого класса, когда теорию ученик изучает дома, а на уроке обсуждает ее вместе со всем классом и учителем, - рассказала "РГ" Елена Ленская. - Еще я бы взяла для нас в качестве примера азиатскую систему ротации директоров и учителей. В Южной Корее, Японии, Сингапуре директор или учитель не может работать в одной школе больше 5 лет. Потом он переходит в другую. И хорошие педагоги имеют возможность работать во многих школах. В Южной Корее, кстати, такой жесткий отбор кандидатов на должность учителя, что в школу после университета попадает только 30 процентов выпускников. Остальные ждут еще год или больше и снова сдают профессиональный экзамен".