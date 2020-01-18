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Рубрика: В мире

Самолет президента Мексики могут разыграть в лотерею

This Dec. 3, 2018 photo provided by the Mexican Presidential press office shows the presidential airplane at the presidential hangar at Benito Juarez International Airport in Mexico City. Mexican President Andres Manuel LÃ³pez Obrador has made selling off the luxurious presidential jet a centerpiece of his austerity program, but there's just one problem: Nobody, it seems, wants to buy the white elephant. (Mexican Presidential press office via AP) Фото: Mexican Presidential press office via AP Фото: Mexican Presidential press office via AP
Фото: Mexican Presidential press office via AP

Правительство Мексики рассматривает возможность проведения лотереи, главным призом в которой станет президентский самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом сообщил в пятницу сам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Фото: Дмитрий Знаменский / РИА Новости
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Он посчитал, что в случае с лотереей было бы шесть миллионов билетов, по цене в 500 песо каждый (около 27 долларов), в результате получилось бы три миллиарда песо (примерно 160 миллионов долларов), пишет ТАСС. Мексиканский лидер также заявил, что победителю власти предоставят возможность бесплатно проводить техническое обслуживание самолета в течение одного-двух лет.

Лопес Обрадор, возглавивший Мексику в декабре 2018 года, не использовал роскошный авиалайнер и не раз обещал его продать, однако сделать это сих пор не удалось. Более года самолет находился в США в ожидании покупателей, теперь же его вернут в Мексику.

Воздушное судно было заказано в 2012 году при президенте Фелипе Кальдероне. По разным данным, оно обошлось в сумму от 220 до 400 миллионов долларов. В настоящее время его примерная стоимость составляет около 130 миллионов долларов.

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