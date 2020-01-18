Самолет президента Мексики могут разыграть в лотерею

Правительство Мексики рассматривает возможность проведения лотереи, главным призом в которой станет президентский самолет Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом сообщил в пятницу сам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Он посчитал, что в случае с лотереей было бы шесть миллионов билетов, по цене в 500 песо каждый (около 27 долларов), в результате получилось бы три миллиарда песо (примерно 160 миллионов долларов), пишет ТАСС. Мексиканский лидер также заявил, что победителю власти предоставят возможность бесплатно проводить техническое обслуживание самолета в течение одного-двух лет.

Лопес Обрадор, возглавивший Мексику в декабре 2018 года, не использовал роскошный авиалайнер и не раз обещал его продать, однако сделать это сих пор не удалось. Более года самолет находился в США в ожидании покупателей, теперь же его вернут в Мексику.

Воздушное судно было заказано в 2012 году при президенте Фелипе Кальдероне. По разным данным, оно обошлось в сумму от 220 до 400 миллионов долларов. В настоящее время его примерная стоимость составляет около 130 миллионов долларов.