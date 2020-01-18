Шесть человек пропали без вести в результате схода лавины в горах Непала

Не менее шести человек, включая четырех корейцев и двух местных гидов, пропали без вести в горах Непала в результате схода лавины. Поиски затруднены плохой погодой.

Как сообщили южнокорейские СМИ, инцидент произошел вчера утром на склонах горы Аннапурна, куда группа из 11 южнокорейских учителей приехала, чтобы совершить трекинг-тур. Из-за недомогания двое человек остались в лагере, а остальные девять выдвинулись вместе с гидами-непальцами. Примерно в 11 часов утра на высоте около 3200 метров на маршруте движения группы произошел сход лавины, под которую попала передовая часть группы. В ней было четверо корейцев - двое мужчин и двое женщин - и два непальца-проводника. Всех их накрыло лавиной. Остальные пять корейцев, которые шли во второй группе, не пострадали. Их уже доставили в безопасное место.

Ряд зарубежных СМИ сообщил, что пропали семь человек - четверо корейцев и трое непальцев. Ходят также слухи о возможной пропаже без вести китайского туриста.

В связи с инцидентом были начаты поисково-спасательные работы, которые осложняются плохой погодой. Стихия также не позволяет пока задействовать вертолеты.

Как пояснили в МИД Южной Кореи, 13 января группа из 11 учителей начальных и средних классов школы провинции Южная Чхунчхон прибыла в Непал для участия в благотворительной образовательной акции. Они должны были работать в местных школах до 25 января. Педагоги решили в выходные совершить трекинг-тур, где их и настигла лавина. В Непал вылетели сотрудники МИД Кореи, представители школ, где работали учителя, а также родственники пропавших без вести.