Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

На австралийский штат Квинсленд обрушились сильные ливни, спровоцировавшие паводки. По данным местных СМИ, такие дожди бывают "раз в сто лет".

Из-за непогоды перекрыты дороги, закрыты парки, в движении транспорта отмечаются серьезные перебои. Местные жители передвигаются на лодках по затопленным улицам, пишет РИА Новости. В выходные дни угроза проливных дождей сохранится, сообщает метеослужба Квинсленда.

Тем временем в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие люди остаются здесь без электричества.

Напомним, с октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые уничтожили миллионы гектаров земли и более двух тысяч домов. Погибли 27 человек и более миллиарда животных.