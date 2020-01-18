США: Нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, однако разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить утраченные позиции. С таким заявлением заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен выступил в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Он напомнил, что десять лет назад у США были две программы, два прототипа. Однако они "не очень хорошо работали". После неудачи с ними США начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы, пишет РИА Новости.

Генерал признал, что после остановки разработок понадобятся годы на восстановление, и призвал ускорить этот процесс, чего, по его словам, пока не делается. Хайтен также отметил, что в области гиперзвукового оружия Вашингтон сейчас серьезно соревнуется с рядом других стран.

Ранее авторитетный научный журнал Science опубликовал статью "На карту поставлена национальная гордость. Россия, Китай и США борются за создание гиперзвукового оружия". В ней эксперт Ричард Стоун рассказал, как США пытаются догнать Россию и Китай в сфере гиперзвукового оружия.

Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил о том, что впервые в новой и новейшей истории Россия опережает другие страны по вооружениям. Ни у кого нет гиперзвукового оружия, а у нашей страны есть. На вооружении - и гиперзвуковые комплексы "Кинжал" авиационного базирования, и лазерные боевые комплексы "Пересвет", и ракеты "Калибр", началось оснащение РВСН новейшим гиперзвуковым комплексом "Авангард", по плану идет работа по межконтинентальной баллистической ракете повышенной мощности "Сармат", гиперзвуковой ракете "Циркон", беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату "Посейдон", глобальной дальности крылатой ракете с ядерной силовой установкой "Буревестник", перечислил Владимир Путин.