Новости

В Госдуме объяснили поворот Киева на разрядку в отношениях с Москвой 14:22
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии 14:19
Омское предприятие заплатит штраф за озеро из крови 13:59
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности 13:39
Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника 13:25
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР 13:23
На Ямале в ДТП погибли двое полицейских и мигрант 13:09
Василевский стал четвертым в истории по количеству побед подряд 13:00
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье 12:39
Суд арестовал жителя Новокузнецка, устроившего стрельбу в суде 12:24
Названы продукты, снижающие давление 12:21
Эффектные кадры: в Сети появились фото "слоновьей прогулки" МиГ-29 12:20
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожений 12:15
Жительницу Нижнего Тагила задержали за торговлю наградами 12:12
В Алтайском крае из-за метелей ограничили движение транспорта 12:01
Шесть человек пропали без вести в результате схода лавины в горах Непала 11:54
Увлажнители воздуха для дома могут навредить здоровью 11:52
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне 11:50
Школьный микроавтобус спровоцировал ДТП с шестью авто на Ставрополье 11:40
Путин поздравил команду "КАМАЗ-Мастер" с победой в "Дакар-2020" 11:38
СК назвал причину возгорания двигателя самолета в аэропорту Новосибирска 11:38
Прокуратура проверит возгорание двигателя самолета в новосибирском аэропорту 11:26
Петербург отметит День прорыва блокады Ленинграда 11:20
Под Краснодаром три человека погибли в лобовом ДТП 11:17
Российские историки посетили Сараево с выставкой "По дорогам Победы" 11:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Синоптики объяснили причину "жаркой" зимы
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
18.01.2020 13:25
Рубрика: Общество

Ученые рассказали о пользе грецких орехов для сердца и кишечника

Текст: Лариса Ионова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Ученые из Университета штата Пенсильвания провели эксперимент, чтобы выяснить, как грецкие орехи влияют на желудок. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition.

Фото: iStock
Названы пять продуктов, которые никогда не надо есть на пустой желудок

Для этого была отобрана группа из 42 человек в возрасте от 30 до 65 лет, страдающих избыточным весом. Первую часть эксперимента они питались как обычно. Затем их разделили на три группы, и в каждой были свои особенности рациона. По-новому они питались в течение шести недель. Объединяло их то, что все насыщенные жиры были заменены либо грецкими орехами, либо растительными маслами.

Участники первой группы ели цельные грецкие орехи. Во второй группе применяли альфа-линоленовую кислоту (ALA), содержащуюся в грецких орехах, и полиненасыщенные жирные кислоты. В третьей - ALA и олеиновой жирной кислотой.

Фото: iStock
Кардиологи рассказали, как желудок предупреждает о сердечном приступе

Затем на основании анализов ученые сделали вывод: при ежедневном употреблении грецких орехов в кишечнике увеличилось число полезных бактерий. Например, Roseburia, зашишающая внутреннюю оболочку кишечника. Больше стало также Eubacteria eligens и Butyricicoccus, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, снижая кровяное давление и холестерин.

В группах, где грецкие орехи были заменены растительными маслами, роста полезных бактерий не отмечено. Так что небольшое количество натуральных грецких орехов в ежедневном меню полезно для восстановления нормальной флоры в кишечнике и способствует общему оздоровлению организма.

Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
Глава МВФ рассказала о новой Великой депрессии
S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг РФ на уровне "BBB-"
Захарова назвала положения конституции США расходящимися с реальностью
Рублев выиграл второй подряд турнир АТР
Образование
Образование
Как школьнику заработать от 30 тысяч до миллиона рублей за свои знания
75-летие Победы
75-летие Победы
Тысячи приказов приближали Победу - жестоких и человечных, суровых и трогательных