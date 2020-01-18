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18.01.2020 10:38
Рубрика: Общество

Ученые установили, от чего вымерли динозавры

Текст: Лариса Ионова
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Международная группа ученых, возглавляемая Йельским университетом в США, пришла к выводу, что не ледниковый период и не вулканическая активность привели к вымиранию самых крупных млекопитающих на Земле - динозавров 66 миллионов лет назад. Причиной их исчезновения стала катастрофа, связанная с падением гигантского метеорита.

Фото: Pixabay
В Австралии нашли останки самого крупного динозавра

Известно, что астероид диаметром десять километров, врезавшийся 66 миллионов лет назад в нашу планету со скоростью почти 25 километров в секунду, уничтожил более 75 процентов живого мир.

Ученые-климатологи не исключают, что из-за массивных извержений вулканов существенно меняется климат, потому что в результате их активности в атмосферу выделяется много углекислого и сернистого газов. Но на этот раз предметом исследования стали сроки их выброса.

Фото: Jellyfish Pictures/HHMI Tangled Bank Studios via AP
Ученые рассказали, как изменился мир после вымирания динозавров

Ученые определили более точные сроки выброса вулканического газа с помощью измерения изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта. И выяснили, что большая часть углекислого газа попала туда задолго до удара метеорита. А следовательно, вулканическая активность не могла сыграть решающую роль в исчезновении динозавров, сообщает портал Йельского университета.

Возникшее из-за вулканических выбросов глобальное повышение температуры привело лишь к миграции динозавров к Северному и Южному полюсам, но никак не к их вымиранию.

Это лишь еще одна версия разгадки на самый интригующий вопрос человечества, и йельские ученые не претендуют на то, что она окончательна.

Общество Наука

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