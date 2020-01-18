Украинское бюро расследований вызвало Порошенко на два допроса

Государственное бюро расследований (ГБР) планирует допросить экс-президента Украины Петра Порошенко 21 и 24 января в качестве свидетеля по ранее открытым уголовным делам, сообщила пресс-служба ведомства.

В ГБР предупредили, что в случае неявки Порошенко могут доставить к следователям в принудительном порядке. Ранее бывший президент игнорировал 27 вызовов на допросы по 16 уголовным делам.

В октябре 2019 года в интервью телеканалу ТСН руководитель Госбюро Роман Труба сообщил, что в отношении Порошенко и его команды расследуются 12 уголовных дел, по которым экс-президент проходит в качестве свидетеля. Речь идет о легализации доходов, полученных преступным путем, а также возможном вмешательстве в деятельность судей.

Ранее ГБР не могло принудительно доставить на допрос Порошенко, который является депутатом Верховной Рады, однако в сентябре парламент принял закон об отмене депутатской неприкосновенности экс-президента. Документ вступил в силу 1 января 2020 года.