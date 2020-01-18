В Минске дан старт очередному отбору участников на "Евровидение-2020"

Полифония вокального многоголосия в Беларуси из года в год сверкает именами удивительных исполнителей, новыми юными голосами полесских соловьев, которые украшают национальные и международные конкурсы. Вот и на престижный европейский песенный конкурс его организаторы в Синеокой уже получили около ста предложений.

В субботу стало известно, уточняет БЕЛТА со ссылкой на информацию телеканала "Беларусь 1", что прием заявок на "Евровидение-2020" завершен. Впереди - марафон претендентов. 95 вокалистов сразятся за единственную путевку от страны.

В этом году среди претендентов, поясняет агентство, называют не только популярных белорусских артистов Алексея Гросса, Виталия Воронко, Napoli, Анжелики Пушновой, AURA, Жанет, но и пока мало кому известные имена. Все присланные композиции будет оценивать экспертная фокус-группа, которая и определит участников живого прослушивания. Их имена появятся на сайте Белтелерадиокомпании уже буквально через три дня. А 27 января на прослушивании в медиахолдинге компании профессионалы из мира телевидения и музыки выберут первую дюжину финальных претендентов.

Что касается главной интриги национального отбора, то она станет понятна в первой декаде марта. Телезрителей РБ ожидает шоу, во время которого можно будет параллельно с авторитетным жюри проголосовать за понравившегося исполнителя. Финалист, набравший в сумме наибольшее количество зрительских и экспертных голосов, удостоится права представлять Синеокую на 65-м конкурсе, который в этом году пройдет мае в одном из крупнейших городов Нидерландов - Роттердаме.

Правда, в этом году изменили условия подачи заявок. Теперь, например, артист должен обладать не только белорусским паспортом или видом на жительство, но и постоянно проживать в республике.

Проект, как и в предыдущие годы, проводится Белтелерадиокомпанией - единственным в стране членом Европейского вещательного союза - и Министерством культуры.