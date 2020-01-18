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18.01.2020 01:00
Рубрика: В мире

В Непале умер самый маленький человек на планете

Хагендра Тапа Магар. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar Хагендра Тапа Магар. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Хагендра Тапа Магар. Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar

В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.

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По словам друзей Магара, молодой человек страдал от проблем с сердцем, а также астмы и пневмонии. Он был госпитализирован 16 января в местную больницу, где скончался на следующий день, пишет ТАСС.

Магар родился 14 октября 1992 года в городе Баглунг. В 18 лет его рост составлял всего 67,08 сантиметра. В 2011 году юноша был признан самым маленьким человеком на планете, способным к передвижениям, и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

После смерти непальца звание самого маленького человека на Земле перешло к колумбийцу Эдуарду Ниньо Эрнандесу, чей рост составляет 70,21 сантиметра.

В мире Юго-Восточная Азия Непал

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