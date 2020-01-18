В Париже на акции "желтых жилетов" задержали более 30 человек

Полиция задержала 32 человека на акции движения "желтых жилетов" в Париже в субботу, сообщил представитель полицейской префектуры.

Около 14.30 по местному времени стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона радикально настроенных манифестантов. Протестующие бросали в полицейских бутылки и другие подручные предметы.

По некоторым оценкам, на улицы французской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Это совсем немного по сравнению с выступлениями "желтых жилетов" против повышения налога на бензин 17 ноября 2018 года. Тогда во Франции протестовали десятки тысяч людей, а количество задержанных исчислялось сотнями. Позднее экономические требования "желтых жилетов" превратились в политические.