В СФ ответили на заявление Украины и Грузии о нарушении РФ морского права

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал провокацией заявление Украины и Грузии о якобы нарушении Россией международных норм по реализации поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях.

"Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой международной инстанции. Это провокация", - сказал сенатор РИА Новости. Он также выразил недоумение в связи с жалобой Грузии на ситуацию в Азовском море, поскольку это внутреннее море Украины и России.

Позицию Украины он склонен связывать со строительством Крымского моста, который "не дает покоя" Киеву, и потому украинские власти "пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание". "Недостойно себя ведут", - считает Владимир Джабаров.

При этом прописываемую в проект стратегии нацбезопасности Украины норму, которая предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией, сенатор назвал "декларативной".

"Одно с другим не вяжется, сами говорят о снижении напряженности, при этом эту напряженность и создают", - пояснил он.

По мнению Джабарова, Украине нужно разобраться сначала в своих внутренних делах, в том числе со скандальной ситуацией вокруг главы правительства. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины и хотим, чтобы они не вовлекали нас в своих внутренние проблемы", - заключил он.