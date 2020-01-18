В Сирии боевики атаковали армию при поддержке танков

В Сирии произошло столкновение между боевиками и военными. В районе населенного пункта Абу-Джреф (провинция Идлиб) группа боевиков до 50 человек при поддержке шести танков и нескольких БМП совершила атаку на позиции сирийской армии. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

"Продвижение боевиков составило до 1,2 километра в глубину и до 500 метров по фронту", - заявил Боренков.

По его словам, инцидент произошел 17 января. Правительственные войска провели контрнаступления и отбросили противника, но в субботу бои возобновились вновь.

Генерал-майор уточнил, что обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации - дело рук боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Ее формируют не менее 20 тысяч боевиков.