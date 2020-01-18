Володин назвал приоритет работы нового правительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает приоритетом работы нового правительства рост экономики страны темпами выше среднемировых.

"Тема развития экономики у нас сегодня является вопросом номер один, и когда мы обсуждали кандидатуру на должность председателя правительства, участвовали в обсуждении кандидатуры Михаила Владимировича Мишустина, то все сошлись во мнении, что главный вопрос - это вопрос роста экономики", - заявил он в ходе рабочей поездки в Псковскую область, где в том числе встретился с местным депутатским и административным корпусом.

Решение этой задачи способствует комплексному решению социальных проблем, особенно борьбе с бедностью. Экономическое развитие, напомнил Володин, должно идти темпами выше, чем в среднем мировая экономика. Именно такая задача несколько лет назад была поставлена президентом страны.