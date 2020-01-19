Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом. Сильными сторонами российской экономики по-прежнему остаются прочная бюджетная конструкция и гибкая денежно-кредитная политика, отмечают в агентстве. Однако для повышения рейтинга понадобится усиленный рост экономики.

Рейтинг от S&P на уровне ВВВ- - это нижняя ступень "инвестиционного" рейтинга, до этого значения он был повышен в феврале 2018 года. Два других международных агентства "большой тройки", Fitch и Moody s, держат российский рейтинг на схожих уровнях.

Сохранение рейтинга вкупе со стабильным прогнозом по нему означает, что в ближайшие два года в агентстве ждут перспектив дальнейшего укрепления уже сейчас сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей с одной стороны, а также рисков потенциальной эскалации геополитической напряженности и санкций с другой, поясняется в отчете S&P. Таким образом, рейтинг может быть пересмотрен в будущем в сторону снижения, если санкции против России существенно ужесточатся, либо ослабнет бюджетная конструкция. Напротив, рейтинг может повыситься, если долгосрочные темпы роста ВВП на душу населения поднимутся до уровня стран с аналогичным уровнем благосостояния, либо бюджетные резервы из сырьевых доходов будут аккумулироваться быстрее ожиданий, следует из отчета агентства.

Позитивное влияние на российский рейтинг оказывает приверженность к консервативной макроэкономической политике, сильная позиция России как внешнего нетто-кредитора, низкий уровень госдолга и достаточно высокий уровень гибкости денежно-кредитной политики указывают в S&P. В агентстве ожидают, что новое правительство под руководством Михаила Мишустина сохранит преемственность в проведении макроэкономической политики. Негативный же фактор для рейтинга, помимо санкционной угрозы, - зависимость экономики от нефтегазовых доходов, а также ограничения в институциональной и регулятивной сферах, считают в агентстве.

Кредитный рейтинг России может подняться, если экономика будет расти быстрее

По прогнозу S&P, рост российской экономики в 2020 году ускорится с 1,3% до 1,8%, оставшись на этом же уровне до 2024 года. В российском минэкономразвития смотрят на ситуацию гораздо оптимистичнее - по базовому прогнозу ведомства, в 2020 году рост российской экономики составит 1,7%, но в 2021 году ускорится до 3,1%, в 2022 году - до 3,2%.

В 2020 году бюджет России балансируется при средней цене нефти около 45 долларов за баррель - это один из самых низких уровней среди стран - экспортеров нефти и газа, говорится в отчете S&P. Доходы сверх этой суммы отправляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), к концу 2021 года его ликвидная часть должна достигнуть 10% ВВП, прогнозируют в агентстве. Сейчас показатель уже превысил планку, после которой деньги из ликвидной части ФНБ можно инвестировать - 7% ВВП.

Кроме того, благодаря мерам Банка России, заметно снизилась инфляция, констатируют в S&P. В последние три года ее среднегодовой уровень составляет 3,7% против 15,5% в 2015 году, оценивает агентство. По итогам 2019 года инфляция составила 3%. Прогноз по годовому росту потребительских цен от S&P на 2020 год полностью совпадает с ожиданиями Банка России - в I квартале инфляция опустится ниже 3%, а к концу года вернется ближе к целевой отметке в 4%.