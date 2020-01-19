Американцы высмеяли новую форму Космических сил США

Недавно созданные Космические силы (КС) США похвастались новой формой для служащих, дизайн которой утвердил лично Дональд Трамп. Но вместо прилива патриотизма демонстрация формы спровоцировала шквал насмешек.

Дело в том, что ее расцветка выполнена в классических цветах камуфляжа - из пятен бежевого, коричневого и зеленого цветов. "Это форма лесников?", "Камуфляж? Для космоса? Правда?", "А разве черный цвет не был бы лучше в космосе?", "Пожалуй, подойдет только для высадки на Эндоре и сражения с расой эвоков" (покрытая лесами планета из киносаги "Звездные войны". - Прим. "РГ"). Такими комментариями американцы встретили новинку, заметив, что форма не похожа на боевые костюмы будущего из фантастических фильмов.

Вскоре выяснилось, что за неоригинальной расцветкой скрывалось стремление Пентагона сэкономить. Поэтому дизайнеры космических войск взяли за основу форму подразделений сухопутных и военно-воздушных сил.