Вслед за победой в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, Александр Большунов выиграл пасьют.

В гонке преследования россиянин преодолел дистанцию 15 километров за 37 минут 1,3 секунды. Вторым стал главный конкурент Большунова в общем зачете норвежец Йоханнес Клебо (+46,7 секунды). Замкнул тройку лидеров соотечественник Клебо Симен Хегстад Крюгер (+47,2). Иванова заняла первое место на чемпионате Европы по санному спорту В общем зачете Большунов идет на первом месте, набрав 1281 очко. Вслед за ним расположился Клебо (1122 очка), а третьим идет россиянин Сергей Устюгов (845). Что касается женщин, то Наталья Непряева заняла вторую строчку в пасьюте. В общем зачете Непряева занимает третью позицию (939 очков). Впереди норвежки Хейди Венг (952) и Тереза Йохауг (1409).