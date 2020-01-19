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19.01.2020 23:38
Рубрика: Спорт

Большунов отрывается

Российский лыжник упрочил лидерство в общем зачете
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 9(8063)
Вслед за победой в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, Александр Большунов выиграл пасьют.

В гонке преследования россиянин преодолел дистанцию 15 километров за 37 минут 1,3 секунды. Вторым стал главный конкурент Большунова в общем зачете норвежец Йоханнес Клебо (+46,7 секунды). Замкнул тройку лидеров соотечественник Клебо Симен Хегстад Крюгер (+47,2).

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В общем зачете Большунов идет на первом месте, набрав 1281 очко. Вслед за ним расположился Клебо (1122 очка), а третьим идет россиянин Сергей Устюгов (845).

Что касается женщин, то Наталья Непряева заняла вторую строчку в пасьюте. В общем зачете Непряева занимает третью позицию (939 очков). Впереди норвежки Хейди Венг (952) и Тереза Йохауг (1409).

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