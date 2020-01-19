Российский лыжник Александр Большунов стал первым в гонке с раздельным стартом свободным стилем на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Большунов преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 45 секунд. Вторым финишировал финн Иво Нисканен (+24,3 секунды), третьим - норвежец Шур Рете (+40,0). Не слишком удачно выступил Йоханнес Клебо. Он стал седьмым и еще больше отстал от Большунова в общем зачете. Норвежец набрал 1042 очка, что на 139 меньше, чем у лидирующего россиянина.

Второе место в аналогичной гонке на 10 км у женщин заняла Наталья Непряева. Она уступила Терезе Йохауг из Норвегии 32,7 секунды. Тройку сильнейших замкнула соотечественница Йохауг Хейди Венг (+40,3).

В личном зачете у женщин продолжают лидировать Йохауг (1039 очков) и Венг (902). Следом идет Непряева, у которой 859 баллов.