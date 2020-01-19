Что будет в 2020 году со ставками по банковским вкладам

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках наконец преодолела психологический рубеж - в начале января она упала с 6,01% до 5,93% годовых, следует из подсчетов Банка России. Это очередной исторический минимум с 2009 года, когда начал рассчитываться показатель.
Снижение ставок по вкладам - ответ на понижение ключевой ставки Банком России, которая за последние полгода опустилась с 7,75% до нынешних 6,25% годовых. Учитывая, что годовая инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, опустится ниже 3%, высока вероятность нового снижения ключевой ставки в феврале, к которому, корректируя линейки вкладов, уже готовятся и банки. Если не будет экономических и геополитических шоков, до конца года можно ждать снижения ставок по вкладам еще на 0,3-0,5 процентных пункта, допускает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.
Низкая доходность по депозитам стимулирует переход вкладчиков на фондовый рынок, но у банков скорее будет замедление темпов роста портфеля депозитов, нежели отток - на рынке по-прежнему присутствует большая доля инвесторов с ультраконсервативными взглядами, говорит руководитель департамента методологии "БКС Премьер" Айша Кубезова. Но даже такие инвесторы будут присматриваться к фондовому рынку в поиске повышенного дохода, оставив существенную часть средств на депозите, считает аналитик.
Скорее всего, сохранится прошлогодний бум индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС, которых за 2019 год стало в 2,76 раза больше - 1,65 млн). За счет дополнительной доходности от государства в виде налогового вычета (он приносит до 52 тысяч рублей каждый год) доход от связки высоконадежных облигаций (в первую очередь - ОФЗ и облигаций крупных компаний) и ИИС может в два-три раза превышать доходность вкладов, говорит Кубезова. Акции же ликвидны, но склонны к серьезным колебаниям - следовательно, по ним могут быть большие потери, но и доходности могут быть высокими, подчеркивает аналитик.
Однако нужно помнить, что держать средства на ИИС необходимо три года, иначе налоговые вычеты придется вернуть. При этом вычет можно получить с суммы, не превышающей 400 тысяч рублей в год, напоминает Кубезова.
Но фондовый рынок в России недостаточно развит с точки зрения инструментов инвестирования, довольно рискован и требует хотя бы минимального понимания принципов его работы, поэтому совсем уж массовое инвестирование в акции и облигации остается долгосрочной перспективой, скептичен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Очевидной и сильной альтернативы депозитам в отношении как надежности, так и доходности по-прежнему не существует, подчеркивает аналитик. Банки, в свою очередь, для удержания клиентов будут активизировать работу с комплексными продуктами для населения, полагает Проклов.
У инвестиционных продуктов, которые предлагают банки (чаще всего это инвестиционное страхование жизни), есть подводные камни - далеко не всегда людям очевидно, что эти страховые продукты неликвидные, указывает Кубезова. Так, в основном вложения необходимо держать на них до окончания срока продукта, а доходность по ним хоть и больше, чем по депозиту, но не гарантирована, подчеркивает она. В отличие от обычных вкладов, такие инвестиции не гарантируются государством, а также могут нести фондовый и валютный риск, говорит Уклеин.