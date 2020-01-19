Что будет в 2020 году со ставками по банковским вкладам

Средняя ставка по банковским вкладам в начале года опустилась до исторического минимума, и это далеко не предел, уверены опрошенные "Российской газетой" аналитики. Теперь банки будут еще активнее предлагать клиентам рисковые "околоинвестиционные" продукты. Клиенты посамостоятельнее пополнят многочисленную армию новичков на бирже.

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках наконец преодолела психологический рубеж - в начале января она упала с 6,01% до 5,93% годовых, следует из подсчетов Банка России. Это очередной исторический минимум с 2009 года, когда начал рассчитываться показатель.

Снижение ставок по вкладам - ответ на понижение ключевой ставки Банком России, которая за последние полгода опустилась с 7,75% до нынешних 6,25% годовых. Учитывая, что годовая инфляция в ближайшие месяцы, скорее всего, опустится ниже 3%, высока вероятность нового снижения ключевой ставки в феврале, к которому, корректируя линейки вкладов, уже готовятся и банки. Если не будет экономических и геополитических шоков, до конца года можно ждать снижения ставок по вкладам еще на 0,3-0,5 процентных пункта, допускает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.

Низкая доходность по депозитам стимулирует переход вкладчиков на фондовый рынок, но у банков скорее будет замедление темпов роста портфеля депозитов, нежели отток - на рынке по-прежнему присутствует большая доля инвесторов с ультраконсервативными взглядами, говорит руководитель департамента методологии "БКС Премьер" Айша Кубезова. Но даже такие инвесторы будут присматриваться к фондовому рынку в поиске повышенного дохода, оставив существенную часть средств на депозите, считает аналитик.

Очевидной и сильной альтернативы вкладам по надежности и доходности пока нет

Скорее всего, сохранится прошлогодний бум индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС, которых за 2019 год стало в 2,76 раза больше - 1,65 млн). За счет дополнительной доходности от государства в виде налогового вычета (он приносит до 52 тысяч рублей каждый год) доход от связки высоконадежных облигаций (в первую очередь - ОФЗ и облигаций крупных компаний) и ИИС может в два-три раза превышать доходность вкладов, говорит Кубезова. Акции же ликвидны, но склонны к серьезным колебаниям - следовательно, по ним могут быть большие потери, но и доходности могут быть высокими, подчеркивает аналитик.

Однако нужно помнить, что держать средства на ИИС необходимо три года, иначе налоговые вычеты придется вернуть. При этом вычет можно получить с суммы, не превышающей 400 тысяч рублей в год, напоминает Кубезова.

Но фондовый рынок в России недостаточно развит с точки зрения инструментов инвестирования, довольно рискован и требует хотя бы минимального понимания принципов его работы, поэтому совсем уж массовое инвестирование в акции и облигации остается долгосрочной перспективой, скептичен старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Очевидной и сильной альтернативы депозитам в отношении как надежности, так и доходности по-прежнему не существует, подчеркивает аналитик. Банки, в свою очередь, для удержания клиентов будут активизировать работу с комплексными продуктами для населения, полагает Проклов.

У инвестиционных продуктов, которые предлагают банки (чаще всего это инвестиционное страхование жизни), есть подводные камни - далеко не всегда людям очевидно, что эти страховые продукты неликвидные, указывает Кубезова. Так, в основном вложения необходимо держать на них до окончания срока продукта, а доходность по ним хоть и больше, чем по депозиту, но не гарантирована, подчеркивает она. В отличие от обычных вкладов, такие инвестиции не гарантируются государством, а также могут нести фондовый и валютный риск, говорит Уклеин.